Кузминскас жил в России с 2019 года. В соцсети он разместил разорванное сердце на черном фоне, а рядом свое фото на границе Литвы.
От комментариев баскетболист воздержался.
В воскресенье московская команда ЦСКА сообщила о том, что ее состав покинул защитник Марюс Григонис.
По данным СМИ, своим командам в России больше не хотят помогать Артурас Гудайтис и тренер литовской сборной Казис Масквитис.
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