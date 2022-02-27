ЦСКА подтвердил: Марюс Григонис покидает команду

ru.DELFI.lt

Marius Grigonis Foto: Vida Press

Московский ЦСКА в воскресенье сообщил, что Торнике Шенгелия и Габриэл Лундберг уже уехали из столицы России, вскоре то же самое сделает и Марюс Григонис.

ЦСКА сообщает, что "из-за нынешней ситуации между Россией и Украиной" Москву покидают четыре баскетболиста: грузин Торнике Шенгелия, датчанин Габриэл Лундберг, литовец Марюс Григонис и немец Йоханнес Фойгтманн. Московская команда отмечает, что такие действия - нарушение контракта, но "клуб с пониманием оценивает ситуацию каждого игрока". Сообщается, что вопрос контрактов баскетболистов будет решаться, "когда политическая ситуация в Европе вернется в нормальное состояние". Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!