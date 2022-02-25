УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из-за войны на Украине

Финал футбольной Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж из-за российского вторжения в Украину. Cборная России и российские клубы вынуждены будут проводить международные матчи на нейтральном поле.

"Исполнительный комитет УЕФА сегодня провел внеочередное заседание в связи с серьезной эскалацией ситуации с безопасностью в Европе. Исполком УЕФА принял решение о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга на стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая", - говорится в сообщении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Петербург должен был принять финал в сезоне-2020/21, однако даты были изменены из-за пандемии коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении УЕФА перенести из Петербурга финал Лиги чемпионов.

"Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Кроме этого, российские и украинские клубы и национальные сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

В этом сезоне выступления в еврокубках из российских команд продолжает только московский "Спартак", который сыграет в 1/8 финала Лиги Европы.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о начале "военной операции" на Украине, цель которой - "демилитаризация и денацификация" страны. Страны Запада ответили на это новыми санкциями.

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