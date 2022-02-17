"Ненавижу всех! Больше никогда не выйду на лед!" Трусову накрыло на награждении фигуристок

rus.DELFI.lv

Aleksandra Trusova Foto: Stopkadras

Российская фигуристка Александра Трусова эмоционально отреагировала на серебро Олимпийских игр в Пекине. Спортсменка не смогла сдержать эмоции и расплакалась во время цветочной церемонии награждения.

Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде, но все равно уступила соотечественнице Анне Щербаковой. "Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!" — сказала Трусова тренеру Сергею Дудакову в эфире Eurosport. Статьи по теме: Валиева допустила два падения и осталась без медали Анна Щербакова принесла России пятую золотую медаль в Пекине "Я три года не выигрывала крупные соревнования. Думала, что если прыгну все, то наконец-то выиграю, но этого не случилось", — сказала Трусова позднее в эфире "Матч-ТВ". Трусова не стала аплодировать чемпионке, пока стояла на пьедестале почета. Японка Каори Сакамото, взявшая бронзу, похлопала Щербаковой. Главной сенсацией в женском турнире фигуристок стало поражение явной фаворитки Камилы Валиевой. Лидер российской команды допустила сразу несколько ошибок по ходу своего проката и стала лишь пятой. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме: