Чемпионкой стала другая российская спортсменка Анна Щербакова. Серебряной медалисткой стала еще одна ученица Этери Тутберидзе — Александра Трусова. "Русская ракета" после короткой программы занимала только четвертое место, но произвела фурор в произвольной — россиянка чисто исполнила пять прыжков в четыре оборота и стала первой в истории фигуристкой, которой покорилось это достижение. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото.
Щербакова на Олимпиаде в Пекине установила два личных рекорда — по набранным баллам за произвольную программу (175,75 балла) и по сумме двух программ (255,95). Прежний рекорд за произвольную программу составлял 168,37 балла и был установлен на победном для Щербаковой чемпионате Европы в Таллине в январе этого года.
"Я все еще не осознала, что Олимпийские игры закончились. Я лишь знаю, что откатала чисто. После каждого соревнования яснее вижу, как стать лучше, как кататься чище и лучше сосредотачиваться. Этот опыт мне помог. Сейчас я просто счастлива. Больше никаких эмоций. Я еще не поняла, что произошло. Не могу поверить, что все уже позади", — сказала Щербакова после завершения соревнований.
Олимпиада-2022. Фигурное катание. Женщины
Произвольная программа
1. Александра Трусова (ОКР/Россия) — 177,13 балла
2. Анна Щербакова (ОКР/Россия) — 175,75
3. Каори Сакамото (Япония) — 153,29
4. Ю Ен (Южная Корея) — 142,75
5. Камила Валиева (ОКР/Россия) — 141,93
6. Вакаба Хигучи (Япония) — 140,03
7. Алиса Лью (США) — 139,45
8. Мэрайя Белл (США) — 136,92...
Итоговое положение
1. Анна Щербакова (ОКР/Россия) — 255,95 баллов
2. Александра Трусова (ОКР/Россия) — 251,73
3. Каори Сакамото (Япония) — 233,13
4. Камила Валиева (ОКР/Россия) — 224,09
5. Вакаба Хигучи (Япония) — 214,44
6. Ю Ен (Южная Корея) — 213,09
7. Алиса Лью (США) — 208,95
8. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 202,63...
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