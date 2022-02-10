На допинге попался первый участник Олимпийских игр в Пекине

На Олимпиаде в Пекине зафиксирован первый случай отстранения спортсмена за допинг. Проба иранского горнолыжника Хусейна Саве-Шемшаки дала положительный результат на метаболиты дегидрометил-тестостерона. Проба была взята 7 февраля уже на Олимпиаде в Пекине.

Проба иранца была взята 7 февраля уже на Олимпиаде в Пекине. Хотя для Шемшаки положительная проба считается внесоревновательной — турнир в слаломе начнется позже, пишет "Спорт-Экспресс".

9 февраля аккредитованная WADA лаборатория в Пекине сообщила, что результат пробы А у иранского горнолыжника — положительный. Спортсмена временно отстранили от выступлений на ОИ-2022. Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что спортсмен попался на допинге.

Теперь Шемшаки должен будет вернуть аккредитацию и покинуть Олимпийскую деревню и в ближайшее время улететь в Иран.

Теоретически у иранца еще есть шанс спастись от длительной дисквалификации. Например, можно оспорить временное отстранение в CAS и даже успеть выступить в случае успеха. Во время Игр работает специальное ad hoc подразделение суда, которое может принимать решение в течение 24 часов. Так, например, случилось в Рио-2016 с россиянкой Дарьей Клишиной, которая в итоге добилась отмены отстранения и вышла на старт.



Но маловероятно, что Шемшаки будет судиться. Тестостерон — один из самых распространенных анаболических стероидов, за который часто дают четыре года дисквалификации.

Хусейн Саве-Шемшаки — очень опытный спортсмен. Иранцу 36 лет, Игры в Пекине для него уже третьи в карьере. Лучший результат на Играх — 31-е место в слаломе в Сочи-2014. Кстати, именно Шемшаки нес флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. А в Ванкувере-2010 был знаменосцем на церемонии закрытия.

Шемшаки — не первый аутсайдер, который попадается на жестком допинге непосредственно на Олимпиаде. При этом тестировать иранца вне соревнований — крайне сложно. На этапах Кубка мира он выступает редко, приезжает только на чемпионаты мира и Олимпиады. В пулах внесоревновательного тестирования не состоит. Получается, что по факту в антидопинговом плане он гуляет на свободе. Еще и не имея ресурсов на грамотное медицинское сопровождение.

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