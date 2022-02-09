"Я нихера не поняла". Российская фигуристка ответила на вопрос о падении на последних секундах проката

Российская фигуристка Анастасия Мишина не сразу ответила вопрос журналистки "Би-би-си" о падении во время соревнований на Олимпиаде. "Я нихера не поняла", — смеясь, сказала она, когда ей задали вопрос по-английски.

Когда коллеги по команде перевели вопрос, Мишина продолжила отвечать по-английски. "Это были последние пять секунд программы, так что все нормально", — добавила фигуристка.

team roc interview with bbc pic.twitter.com/dQ4vX1aSpC — miriam ♡ (@twistandtwizzle) February 8, 2022

Анастасия Мишина выступает в паре с Александром Галлямовым. Во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады на последних секундах проката они упали с поддержки.

Фигуристы объяснили падение недосыпом из-за разницы во времени и ранних тренировок. Они уверили, что "замажут синяки" и в следующий раз будут сохранять концентрацию до конца программы.

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