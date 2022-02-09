Когда коллеги по команде перевели вопрос, Мишина продолжила отвечать по-английски. "Это были последние пять секунд программы, так что все нормально", — добавила фигуристка.

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Анастасия Мишина выступает в паре с Александром Галлямовым. Во время произвольной программы в командном турнире Олимпиады на последних секундах проката они упали с поддержки.

Фигуристы объяснили падение недосыпом из-за разницы во времени и ранних тренировок. Они уверили, что "замажут синяки" и в следующий раз будут сохранять концентрацию до конца программы.

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