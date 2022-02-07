Американский журналист задал российскому лыжнику Большунову провокационный вопрос про допинг

Российскому лыжнику Александру Большунову после победы в скиатлоне на пресс-конференции задали вопрос про допинг. Спортсмен насторожился и помрачнел: для него подобный вопрос стал полной неожиданностью.

6 февраля Александр Большунов на Олимпиаде-2022 выиграл гонку на 30 км и впервые стал олимпийским чемпионом. На финише скиатлона он опередил ближайших конкурентов более чем на минуту.

На пресс-конференции американский журналист Натаниэль Херц, автор портала Faster Skier, спросил про допинг: влияет ли на спортсмена отсутствие флага и гимна из-за допинг-санкций.

"Некоторые наши читатели задаются вопросом: учитывая бэкграунд вашей команды, является ли ваше выступление здесь чистым? Что бы вы им ответили?" — спросил Херц.

На этот вопрос Александр Большунов с серьезным видом ответил: "Мне обидно и странно слышать такие вопросы. Олимпийским чемпионом просто так не становятся, на протяжении последних лет я доказываю свою силу в каждой гонке, всегда показываю достойные результаты, борюсь до конца".

"Что касается допинга, то, когда я слышу эти слова, то меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом. Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются и постоянно заполняют приложение ADAMS, в котором указывают свое местоположение.

Задавать такие вопросы в нашу сторону — неправильно. Такой результат не сваливается с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы тренируемся, то приезжайте и смотрите, это реально тяжелые тренировки. После того, как вы посмотрите, как мы тренируемся, у вас такие вопросы отпадут, — сердито ответил Большунов", — подчеркнул Большунов.

Позже американский журналист FasterSkier Натаниэль Херц объяснил, зачем он задал такой вопрос, который в российских СМИ сочли провокационным.

"Я думаю, у нас разные стандарты того, что допустимо для СМИ. В России и США понятия журналистики отличаются. По-настоящему провокационное — это что? Убивают ли в России журналистов? В нашей системе координат правильно задавать много вопросов", - пояснил Херц в комментарии для "Спорт-Экспресса".

"Я считаю Большунова прекрасным лыжником и незаурядным спортсменом. И поэтому, на каком-то уровне, мне неудобно спрашивать его про допинг. Ведь это предполагает, что я сомневаюсь в его чистоте, хотя у него никогда не было положительных тестов. У него должна быть презумпция невиновности. Но из-за Сочи-2014 вы дали презумпции невиновности пинок", — заметил американский журналист.

"Я также освещаю государственное управление и политику. И поэтому привык быть немного скептичным и задавать трудные вопросы. Надеюсь, русские болельщики не будут принимать это на свой счет. У вас отличная страна. Но я просто делаю свою работу, понимаете? После триумфа российских лыжников в Сочи-2014 на марафоне один канадский тренер сказал мне, что это было похоже на читерство. Я задал соответствующий вопрос на точно такой же пресс-конференции. Тогда все просто посмеялись. А что было дальше, вы и сами знаете", — добавил Натаниэль Херц.

Допинговый скандал в российском спорте разгорелся в 2015 году, когда легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. WADA провело расследование, в ходе которого выяснилось, что РУСАДА скрывало факты применения допинга российскими спортсменами, в том числе на Играх-2014 в Сочи. Скандал затронул многие виды спорта, некоторые атлеты лишились медалей ОИ-2014.

В результате расследования часть российских спортсменов не попала на Олимпиаду-2016, а в Пхенчхан-2018 отправилась команда "Олимпийских атлетов из России" без флага и гимна. В Пекине-2022 россияне выступают как команда ОКР и вновь без флага и гимна.

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