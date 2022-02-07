Российские фигуристы выиграли золото в командном турнире, Кацалапов и Валиева вошли в историю

На Олимпиаде в Пекине завершился командный турнир по фигурному катанию. Золотые медали выиграла команда ОКР, а российская фигуристка Камила Валиева стала первой фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпиадах.

В произвольной программе Валиева прыгнула четверной сальхов, затем тройной аксель, четверной тулуп с тройным в каскаде, тройной риттбергер. Во второй половине программы она упала с четверного тулупа, затем исполнила каскады тройной флип – тройной сальхов через ойлер, тройной лутц – тройной тулуп. В итоге российская фигуристка набрала за прокат 178,92 балла и заняла первое место.

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Произвольная программа у женщин завершала командные соревнования. Перед последним видом команда ОКР уже обеспечила первое место в общем зачете по итогам трех дней соревнований.

Перед заключительным днем соревнований команда ОКР выигрывала у команды США 3 очка. 7 февраля первыми выступали пары. В произвольной программе лучший результат показали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (145,20 баллов), вторыми были японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер - лишь пятыми.

В танцах на льду первое место – у американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, вторыми стали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место Синициной и Кацалапова позвоило команде ОКР досрочно выиграть командный турнир.

Чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов стал первым фигуристом, выигравшим два золота командных турниров на Олимпийских играх. Ранее он побеждал в команднике Сочи-2014 (тогда выступал вместе с Еленой Ильиных).

Таким образом российские фигуристы стали чемпионами Олимпиады-2022 в командных соревнованиях. Теперь у команды ОКР две золотых медали образца Пекина-2022 - днем ранее чемпионом стал лыжник Александр Большунов.

Серебро в командных соревнованиях - у фигуристов США, бронза - у Японии.

Фигурное катание. Командные соревнования

Пары. Произвольная программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (ОКР) – 145,20 баллов (10 очков)

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 139,60 (9)

3. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 131,75 (8)

4. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 130,07 (7)

5. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 128,97 (6)

Танцы на льду. Произвольный танец

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 129,07 (10)

2. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (ОКР) – 128,17 (9)

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 124,39 (8)

4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 107,18 (7)

5. Мисато Коматсубара – Тим Колето (Япония) – 98,66 (6)

Женщины. Произвольная программа

1. Камила Валиева (ОКР) – 178,92

2. Каори Сакамото (Япония) – 148,66

3. Маделин Скиза (Канада) – 132,04

4. Карен Чен (США) – 131,52

5. И Чжу (Китай) – 91,41

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Командный турнир. Итог (после 8 видов)

1. ОКР/Россия – 74 очка

2. США – 65

3. Япония – 63

4. Канада – 53

5. Китай – 50

6. Грузия – 22

7. Италия – 20

8. Чехия – 15

9. Германия – 8

10. Украина – 8

Команда ОКР: Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.

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