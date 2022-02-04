В Пекине с торжественной церемонии открытия в пятницу, 4 февраля, стартовал первый этап зимних Олимпийских игр. Торжества начались ровно в 20.00 по местному времени (в 13.00 по центральноевропейскому) на Национальном стадионе китайской столицы, известном также как "Птичье гнездо". Несмотря на опасения, связанные с распространением пандемии коронавируса, его заполнили около 25 000 зрителей.

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Ровно 4928 дней назад на этом же месте открывались Летние Игры 2008 года. Таким образом, Пекин стал первым городом, который получил право принимать как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Самым высокопоставленным гостем является председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, который открыл Игры. Около 30 глав государств, включая президента России Владимира Путина, заявили о своем участии - значительно меньше, чем в "непандемические" времена, но все же в два раза больше, чем на летней Олимпиаде в Токио шестью месяцами ранее. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом также в списке приглашенных.

За гендерное равенство

Самым продолжительным пунктом в программе двухчасовой церемонии, во время которой соблюдаются самые строгие меры безопасности и гигиены для посетителей, является парад с участием спортсменов – представителей национальных сборных, во время которого впервые на зимних Играх (как и летом 2021 года в Токио) у каждой команды знаменоносцев двое - женщина и мужчина, что по замыслу Международного олимпийского комитета (МОК) позволит соблюсти гендерное равенство. От немецкой команды это пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клаудия Пехштайн (Claudia Pechstein) и ас бобслея Франческо Фридрих (Francesco Friedrich).

Ряд стран объявили Играм дипломатический бойкот

Из-за массовых нарушений Китаем прав человека целый ряд западных стран объявил зимней Олимпиаде-2022 дипломатический бойкот. На ее открытии не присутствуют официальные представители США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Литвы. Власти Германии официально не присоединились к дипломатическому бойкоту состязаний, однако представители правительства ФРГ еще до их начала объявили, что не поедут на зимние Олимпийские игры в Пекин.

Зимняя Олимпиада-2022 продлится до 20 февраля.

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