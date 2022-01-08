Australian Open: Джокович утверждает, что перенес ковид

Если данные Новака Джоковича о перенесенном заражении коронавирусом подтвердятся, звезде мирового тенниса могут разрешить выступить на Открытом чемпионате Австралии.

Звезда мирового тенниса, серб Новак Джокович утверждает, что в конце 2021 года он перенес заражение коронавирусом. Адвокаты спортсмена предоставили суду в Мельбурне документы, из которых следует, что 16 декабря 2021 года повторный тест Джоковича на SARS-CoV-2 оказался положительным, пишет в субботу, 8 января, агентство dpa.

Если эти сведения подтвердятся, это будет означать, что к началу января теннисист имел право на въезд в Австралию даже без сертификата о пройденной вакцинации. 5 января Новаку Джоковичу, который собирается защитить свой чемпионский титул на турнире Australian Open (Открытый чемпионат Австралии по теннису), было отказано во въезде в страну, поскольку он не смог предоставить документы, подтверждающие, что он соблюдает требования по антиковидным ограничениям.

В настоящий момент Джокович находится в так называемом карантинном отеле в Мельбурне.

Как Джоковича не пустили в Австралию

"Правила есть правила, особенно когда речь идет о наших границах", - написал тогда в своем микроблоге Twitter премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Именно "жесткая пограничная политика сыграла решающую роль в том, что смертность от COVID-19 в Австралии одна из самых низких в мире", подчеркнул он.

В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич выразил солидарность с Джоковичем "В соответствии со всеми нормами международного права Сербия будет бороться за Новака, за правду и справедливость", - написал он в своем аккаунте Instagram.

Открытый чемпионат Австралии по теннису начнется 17 января и будет завершен 30 января 2022 года. По данным организаторов, к участию в нем будут допущены лишь спортсмены, полностью вакцинированные от COVID-19, перенесшие заражение коронавирусом за последние полгода или имеющие противопоказания к вакцинации. 4 января Новак Джокович утверждал, что подпадает в одну из этих категорий.

Ситуация вокруг чешской теннисистки Ворацовой

Между тем 8 января агентство SID сообщило, что у чешской теннисистки Ренаты Ворацовой, собиравшейся выступать на Открытом чемпионате Австралии по теннису в парном разряде, была аннулирована виза и спортсменка была вынуждена покинуть страну.

Отмечается, что теннисистка также, как и Джокович, при въезде в Австралию указывала, что перенесла ранее заражение коронавирусом.

Пандемия коронавируса в Австралии

По данным портала Worldometer, публикующего статистику заражений коронавирусом в мире, с начала пандемии в Австралии было зафиксировано почти 878 000 заражений. 2 344 человека за это время стали жертвами COVID-19. Более 378 000 пациентов побороли инфекцию.

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