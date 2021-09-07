Литовскую федерацию баскетбола возглавит Видас Гедвилас

Новым президентом Литовской федерации баскетбола (ЛФБ) во вторник избран Видас Гедвилас.

Он сменит на этой должности Арвидаса Сабониса, который возглавлял ЛФБ два срока полномочий подряд.

В. Гедвилас с 2004 года три срока полномочий подряд был членом Сейма, недолгое время занимал пост председателя парламента. До 2018 года был членом Партии труда.

До этого 62-летний бывший политик тренировал женскую сборную Литвы по баскетболу.

На выборах президента ЛФБ В. Гедвилас обошел двух других претендентов - Робертаса Явтокаса и Рамунаса Бутаутаса.

А. Сабонис возглавлял федерацию с конца октября 2011 года, он сменил на этой должности Владаса Гарастаса, который занимал ее много лет.

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