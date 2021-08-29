Российский вратарь скончался во время матча

Во время товарищеского матча между командами «Балтика-М» и «Красная Звезда» из города Советска, проходившего в субботу, 28 августа, на стадионе «Балтика» в Калининграде, произошла трагедия. В столкновении с футболистом хозяев тяжелую травму получил вратарь «Красной Звезды» Александр Шишмарев.

Как говорится в сообщении пресс-службы региональной федерации футбола, помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада скорой в течение часа боролась за жизнь Шишмарева, но спасти его не удалось.

«Калининградская областная федерация футбола, все футбольное сообщество региона соболезнуют родным и близким Александра. При поддержке КОФФ, а также представителей некоторых любительских команд области будут полностью покрыты расходы на организацию похорон», — говорится в заявлении федерации.

Глава организации, известный в прошлом арбитр Александр Гвардис, рассказал подробности инцидента.

«Страшнейшая трагедия для всех нас. Шишмарев выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком «Балтики», в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течение 15-25 минут после вызова. Соболезную близким и родным мальчика. Сегодня случилось страшное», — сказал Гвардис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Руководитель пресс-службы «Балтики» Сергей Кандалов также поделился деталями трагедии.

«В один момент произошло единоборство, стык. Александр получил удар в область шеи от соперника, который влетел в него на скорости. На матче присутствовали наши врачи, одни из лучших в регионе. Они оперативно вышли на поле, но не смогли ничего сделать. Врачи скорой помощи в течение часа пытались привести Александра в порядок, но в машине скорой он, к сожалению, умер», — сказал Кандалов «СЭ».

По его словам, «Балтика» окажет помощь семье Шишмарева.

«Все звонят, спрашивают, куда можно перевести деньги на похороны. Все готовы поделиться последней копейкой. Полностью за счет общественников, федерации футбола, в том числе футбольного клуба «Балтика», будут оплачены похороны. Мы окажем финансовую помощь болельщикам, родным, футболистам. Мы общаемся с «Красной Звездой». Все находятся сейчас в шоке», — сказал Кандалов.

Один из футболистов «Балтики», который был в этот момент на поле, также рассказал о случившемся.

«Врачи скорой помощи сделали все, что могли. Был игровой момент, шел прострел, произошел стык — все. Я находился в пятнадцати метрах от момента, до конца не видел. Помощь оказали быстро, врачи нашей команды были на месте, они что могли, сделали. Затем уже приехала реанимация. С одноклубниками мы на эту тему еще не общались. Все разъехались», — сказал он корреспонденту «СЭ» Даниле Фролкину.

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