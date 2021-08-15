Скончался легендарный немецкий футболист Герд Мюллер

Герхард "Герд" Мюллер, легендарный германский нападающий, которого иногда называли "Бомбардир нации", умер на 76-м году жизни.

Легендарный германский футболист, чемпион мира и Европы, Герхард "Герд" Мюллер (Gerhard "Gerd" Müller) скончался на 76-м году жизни. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщили в футбольном клубе "Бавария" Мюнхен.

"Бомбардир нации"

Как напомнили в клубе, выступая за "Баварию", Мюллер в 607 матчах стал автором "невероятных 566 голов". Всего же за 22 года своей профессиональной карьеры нападающий, которого иногда называли "Бомбардир нации", поражал ворота соперников 1461 раз.Он до сих пор удерживает рекорд по числу голевых попаданий в матчах бундеслиги - 365 - и семь раз становился лучшим бомбардиром.

В сезоне 1971/72 Герд Мюллер отправил в ворота соперников 40 мячей. Этот рекорд продержался без малого полвека. 22 августа 2021 года нападающий "Баварии" Роберт Левандовски забил мяч в ворота "Аугсбурга", оказавшийся 41-м на счету польского форварда в сезоне.





Забил победный гол в матче ЧМ-74

"Герд" перешел в "Баварию" летом 1964 года, после чего выиграл Межконтинентальный кубок, три Кубка европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. Он четыре раза становился чемпионом бундеслиги и обладателем Кубка Германии (DFB). В составе национальной сборной выиграл чемпионат Европы в 1972 году и чемпионат мира в 1974 году, забив победный гол в финальном матче в Мюнхене в игре со сборной Нидерландов. После ухода на пенсию Мюллер еще долгое время оставался в клубе в качестве тренера молодежного состава.

"Печальный день для "Баварии"

Председатель"Баварии" Герберт Хайнер (Herbert Hainer) уже отреагировал на уход футболиста: "Сегодня печальный, черный день для футбольного клуба "Бавария" и всех его болельщиков. "Герд" Мюллер был величайшим нападающим из когда-либо существовавших, а также прекрасным человеком и героем мирового футбола", - добавил Хайнер.

Последние годы Мюллер боролся с тяжелым заболеванием.

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