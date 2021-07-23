Церемония открытия была, разумеется, необычной. На ней не было ни карнавала, ни танца в исполнении тысяч статистов, ни прыжков с парашютом - атмосфера была серьезной и напоминала, что опасность пандемии еще далеко не позади.

"Это момент надежды, - провозгласил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. - Да, мы представляли все совсем иначе, но давайте ценить этот момент. Мы, наконец, собрались вместе.

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На Олимпиаде в Токио прошли первые соревнования

Проходящие под своими национальными флагами спортсмены (кроме российских) во время традиционного парада махали пустым трибунам. Британскими знаменосцами на параде были гребец Мо Сбии и Ханна Миллс, которая будет соревноваться в парусном спорте.

Во время чумы?

В пятницу число заразившихся коронавирусом среди спортсменов и персонала увеличилось еще на 19 человек, но власти Японии и МОК все же решили, что Игры должны состояться.

Игры открылись на Олимпийском стадионе японской столицы при пустых трибунах. На площадку пустили лишь ограниченное число VIP-гостей. О начале Игр объявил император Нарухито.

"Я думаю, в тот момент, когда мы попадем на стадион, все испытают радость и облегчение. Особенно спортсмены, которые с нетерпением ждали этого дня", - сказал незадолго до начала церемонии глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Однако большинство японцев не разделяют энтузиазм Баха. Более 80% населения страны требовали либо повторного переноса Игр, либо их полной отмены. Изначально они должны были состояться в прошлом году, но из-за пандемии были перенесены.

Эпидемиологическая ситуация в стране не взята под контроль, настаивают противники Игр. Кампания по вакцинации проходит медленнее, чем предполагалось.

Число случаев заражения в Олимпийской деревне на данный момент превышает сто человек, многие спортсмены вынуждены сидеть в своих номерах в самоизоляции.

Режим чрезвычайной ситуации в Токио продлен до 22 августа, то есть до окончания Паралимпийских игр. Пребывание в городе олимпийских делегаций будет сопряжено с жесткими правилами.

Для спортсменов, тренерских составов и персонала спортивных объектов обязательны ежедневное тестирование на Covid-19, ношение масок и соблюдение карантина по первому требованию оргкомитета. Запрещено общение за пределами своих команд и перемещение по несогласованным маршрутам.

За несоблюдение правил спортсменам грозит немедленная дисквалификация, персоналу - увольнение с последующим разбирательством.

Игры-2020: цифры и особенности

В Олимпийских играх в Токио примут участие 11300 спортсменов из 207 стран мира.

Будут разыграны 339 комплектов наград в 33 видах спорта. В программу токийской Олимпиады добавлено пять новых видов - бейсбол и софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг, которые в общей сложности дают 34 новых дисциплины. Технически бейсбол и софтбол были объявлены олимпийскими видами спорта гораздо раньше, но соревнования по ним не проводились.

В токийских Играх также принимает участие рекордное число женщин - 48,8%.

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