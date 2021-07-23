Без зрителей, но с императором. В Токио открылись Летние Олимпийские игры 2020 года

В Токио прошла церемония открытия XXXII летних Олимпийских Игр. Олимпийский огонь зажгла теннисистка Наоми Осака. Эта Олимпиада - отложенная на год, проходящая без зарубежных зрителей и на фоне роста заражаемости в Токио - должна по замыслу организаторов стать лучом нажежды в постковидном мире

Церемония открытия была, разумеется, необычной. На ней не было ни карнавала, ни танца в исполнении тысяч статистов, ни прыжков с парашютом - атмосфера была серьезной и напоминала, что опасность пандемии еще далеко не позади.

"Это момент надежды, - провозгласил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. - Да, мы представляли все совсем иначе, но давайте ценить этот момент. Мы, наконец, собрались вместе.

Проходящие под своими национальными флагами спортсмены (кроме российских) во время традиционного парада махали пустым трибунам. Британскими знаменосцами на параде были гребец Мо Сбии и Ханна Миллс, которая будет соревноваться в парусном спорте.

Во время чумы?

В пятницу число заразившихся коронавирусом среди спортсменов и персонала увеличилось еще на 19 человек, но власти Японии и МОК все же решили, что Игры должны состояться.

Игры открылись на Олимпийском стадионе японской столицы при пустых трибунах. На площадку пустили лишь ограниченное число VIP-гостей. О начале Игр объявил император Нарухито.

"Я думаю, в тот момент, когда мы попадем на стадион, все испытают радость и облегчение. Особенно спортсмены, которые с нетерпением ждали этого дня", - сказал незадолго до начала церемонии глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Однако большинство японцев не разделяют энтузиазм Баха. Более 80% населения страны требовали либо повторного переноса Игр, либо их полной отмены. Изначально они должны были состояться в прошлом году, но из-за пандемии были перенесены.

Эпидемиологическая ситуация в стране не взята под контроль, настаивают противники Игр. Кампания по вакцинации проходит медленнее, чем предполагалось.

Число случаев заражения в Олимпийской деревне на данный момент превышает сто человек, многие спортсмены вынуждены сидеть в своих номерах в самоизоляции.

Режим чрезвычайной ситуации в Токио продлен до 22 августа, то есть до окончания Паралимпийских игр. Пребывание в городе олимпийских делегаций будет сопряжено с жесткими правилами.

Для спортсменов, тренерских составов и персонала спортивных объектов обязательны ежедневное тестирование на Covid-19, ношение масок и соблюдение карантина по первому требованию оргкомитета. Запрещено общение за пределами своих команд и перемещение по несогласованным маршрутам.

За несоблюдение правил спортсменам грозит немедленная дисквалификация, персоналу - увольнение с последующим разбирательством.

Игры-2020: цифры и особенности

В Олимпийских играх в Токио примут участие 11300 спортсменов из 207 стран мира.

Будут разыграны 339 комплектов наград в 33 видах спорта. В программу токийской Олимпиады добавлено пять новых видов - бейсбол и софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг, которые в общей сложности дают 34 новых дисциплины. Технически бейсбол и софтбол были объявлены олимпийскими видами спорта гораздо раньше, но соревнования по ним не проводились.

В токийских Играх также принимает участие рекордное число женщин - 48,8%.

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