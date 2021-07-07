Италия по пенальти обыграла испанцев в первом полуфинале ЕВРО-2020

В Лондоне на "Уэмбли" состоялся первый полуфинал ЕВРО-2020 между сборными Италии и Испании. Основное и дополнительное время не выявили победителя (1:1), а в серии пенальти точнее были итальянцы (4:2).

Италия победила в захватывающем матче с Испанией и сыграет в воскресном финале. "Адзурри" не удержали преимущество в основное время, но обыграли испанцев по пенальти.

Испанцы начали встречу активнее, буквально заперев соперника на его половине поля. Подопечные Луиса Энрике ощутимо больше владели мячом, но до ударов дело доходило нечасто. Когда же Дани Ольмо все-таки пробил, итальянцев выручил Джанлуиджи Доннарумма.

Еще острее вбегал в штрафную Микель Оярсабаль, но по мячу не попал. Итальянцы свой первый момент создали к концу тайма. Эмерсон, сыграв в стенку с Лоренцо Инсинье, прошмыгнул в штрафную и стрельнул в ближнюю крестовину.

Вторая половина началась с мощного удара Серхио Бускетса - мяч прошел выше цели. Итальянцы были вжаты в штрафную, но на исходе часа пружина разжалась. Доннарумма бросил мяч далеко на Инсинье, который попытался продлить на Чиро Иммобиле, но у того зацепиться не получилось. Зато подоспевший первым на подбор Федерико Кьеза сделал пару шагов вправо и технично закрутил в дальний угол.

На пропущенный гол Луис Энрике отреагировал заменами, и это, пускай и не сразу, сработало. На 80-й минуте Альваро Мората, сыграв в стеночку с Дани Ольмо, выскочил один на один и техничным ударом в противоход голкиперу восстановил паритет. Лучший момент в овертайме создали испанцы, но итальянцы, заблокировав несколько ударов подряд, выстояли.

Серия пенальти началась с двух неточных ударов, Доннарумма отразил удар бившего четвертым у Испании Мораты, а Жоржиньо поставил победную точку. Итальянцы сыграют в своем втором финале с 2012 года.

Второй полуфинал Англия — Дания состоится 7 июля. Финал пройдет 11 июля.

1/2 финала

Италия — Испания 1:1, по пенальти 4:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Голы: Кьеза 60 — Мората 80.

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Ди Лоренцо, Эмерсон (Толои, 74), Бонуччи, Верратти (Пессина, 74), Барелла (Локателли, 85), Кьеза (Бернардески, 107), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 85), Иммобиле (Берарди, 62).

Испания: Унаи Симон, Альба, Аспиликуэта (Льоренте, 85), Лапорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 109), Педри, Бускетс (Тиаго Алькантара, 105), Ферран Торрес (Мората, 62), Ольмо, Ойарсабаль (Жерар Морено, 70), Коке (Родри, 70).

Предупреждения: Бускетс (51), Толои (97), Бонуччи (118).

Серия пенальти: Локателли - 0:0 (вратарь). Ольмо - 0:0 (выше). Белотти - 1:0. Морено - 1:1. Бонуччи - 2:1. Тиаго Алькантара - 2:2. Бернардески - 3:2. Мората - 3:2 (вратарь). Жоржиньо - 4:2.

Судья: Феликс Брых (Германия).

6 июля. Лондон. "Уэмбли".

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