Впервые за время независимости сборная Литвы по баскетболу не будет участвовать в олимпиаде Масколюнас уходит с поста тренера

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Мужская сборная Словении одержала победу над Литвой (96:85) в финальном матче отборочного турнира на Олимпиаду в Токио. Встреча прошла в Каунасе, на арене "Жальгирис". Благодаря этой победе словенцы впервые в истории завоевали путевку на Олимпийские игры, а литовская сборная впервые за время независимости не попадает на олимпиаду. Дарюс Масколюнас заявил о том, что уходит с поста главного тренера сборной Литвы.

"Мы очень разочарованы, и мы разочаровали многих людей в Литве, болельщиков, которые так тепло и громко поддерживали нас. Мы, тренеры, приняли много неверных тактических решений, это и стало причиной поражения. Могу сказать, что я свою работу в сборной завершил, жалко, что на такой ноте. Но так уж есть", – простился на короткой пресс-конференции Масколюнас. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!