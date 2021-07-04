Известны полуфинальные пары ЕВРО-2020: календарь оставшихся матчей

rus.DELFI.lv

Чемпионат Европы по футболу вышел на финишную прямую: до конца турнира осталось всего три матча — два полуфинала и финал. Борьбу продолжают сборные Дании, Италии, Испании и Англии, а на стадии четвертьфинала завершили выступления сборные Украины, Чехии, Бельгии и Швейцарии.

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