Дания одолела Чехию и впервые с 1992 года сыграет в полуфинале чемпионата Европы

В Баку состоялся четвертьфинал чемпионата Европы между сборными Дании и Чехии. Датчане выиграли со счетом 2:1 и впервые с 1992 года добрались до полуфинала ЕВРО.

Датчане легче всех прошли первый раунд плей-офф, со счетом 4:0 разгромив валлийцев. Тогда как чехи преподнесли сенсацию, прервав победную постуть голландцев. В той игре многое решило удаление де Лигта, после чего Чехия забила два безответных гола.

Перед матчем капитан чехов Соучек вручил капитану датчан Кьеру футболку с фамилией Кристиана Эриксена. Таким способом сборная Чехии поддержала футболиста датской сборной, который в стартовом матче ЕВРО пережил прямо на поле остановку сердца, а теперь проходит курс реабилитации. Поддерживать Эриксена таким способом становится уже доброй традицией, положила которую сборная Уэльса.

Сборной Дании удался быстрый гол. На 5-й минуте после подачи углового без опеки остался Дилэйни, который головой отправил мяч в дальний угол ворот - 1:0.

Затем скандинавы организованно отошли на свою половину поля, но не забывали про контратаки. В одной из них Дамсгор пробросил мимо выбежавшего вперед Вацлика - Калас успел добежать и вынести мяч почти с линии ворот.

А на 42-й минуте датчане провели образцовую контратаку. Мэле слева вырезал передачу внешней стороной стопы в центр штрафной. Дилэйни немного не успел к мячу, зато набегавшему Дольбергу мяч отлично лег на ногу - 2:0.

В первом тайме у сборной Чехии игра не клеилась, и по-настоящему опасных моментов у чужих ворот она не создала. В перерыве команда сделала двойную замену, и с начала второго тайма активно пошла вперед. И едва не добилась успеха, когда дажды подряд пробивал Крменчик. В первый раз Шмейхель отвел угрозу кулаками, а во втором случае не дал мячу занырнуть в дальний угол.

В следующей атаке чехов Шик пробивал "ножницами" - рикошет от Кьера облегич задачу Шмейхелю. Но на 48-й минуте и голкипер датчан был бессилен. Цоуфал справа сделал прострел, а Шик с 12-ти метров в касание из под защитника пробил в угол ворот - 1:2. Для нападающего это пятый гол на ЕВРО-2020.

Шик догнал в споре лучших снайперов Криштиана Роналду. При этом у чеха один гол с пенальти, у португальца - три. Кроме того, Шик повторил рекорд сборной Чехии на чемпионатах Европы – в 2004 году Милан Барош также забил 5 мячей и стал лучшим бомбардиром того турнира.

На 62-й минуте вышедший вместо Дольберга Поульсен сначала ассистировал партнерам, а затем сам пытался завершить атаку из пределов штрафной, но промедлил с ударом и Соучек ценой травмы успел накрыть потенциально опасный выстрел датчанина.

К середине тайма темп спал, а игра разбилась на эпизоды и-за частных пауз, фолов и серии замен. К 70-й минуте чехи вновь усилили давление. В одном из моментов после мощного прострела Янкто едва не срезал в сетку собственных ворот Кьер. В другом случае после навеса Крменчика Шмейхель на выходе с трудом рукой смахнул мяч с перебинтованной головы Соучека.

У датчан впереди ставка делалась на Поульсена. Пару раз он убегал в контратаки, но принимал неверные решения. На 78-й минуте Поульсен замыкал передачу в касание - Вацлик в красивом броске достал мяч, летевший в угол. Через две минуты Вацлик вновь блеснул реакцией, когда соперник разыграл на левом фланге двухходовку и вывел к воротам Мэле.

Во время финального штурма датчане всей командой отошли к своим воротам и ничего не позволили создать сопернику.

Сборная Дании после двух поражений на старте турнира теперь одержала третью победу подряд (ранее - над Россией и Уэльсом) с общим счетом 10:2. Кроме того, теперь в ее активе - 11 голов на ЕВРО-2020, что является рекордом сборной на чемпионатах Европы. До этого лучшим результатом Дании было 9 голов на Евро-1984.

Дания впервые с 1992 года пробилась в полуфинал ЕВРО. 29 лет назад датчане сенсационно стали чемпионами Европы. С тех пор они дважды не выходили на Евро (2008, 2016), трижды вылетали по итогам группового этапа (1996, 2000 и 2012) и один раз добирались до четвертьфинала (2004).

В полуфинале Дания сыграет с Англией. Матч состоится 7 июля в Лондоне.

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