Сборная Испании обыграла по пенальти швейцарцев

В Санкт-Петербурге состоялся четвертьфинал чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Швейцарии. Основное и дополнительное время победителя не выявили — 1:1. В серии пенальти точнее были испанцы — 3:1.

Испания вышла в плей-офф со второго места в группе, а в 1/8 финала против хорватов (5:3 в доп. вр.) установила уникальное достижение чемпионатов Европы - впервые в истории одной команде удалось забивать по 5 голов в двух матчах подряд.

Швейцария впервые на ЕВРО выиграла матч плей-офф, пробившись в ТОП-8 благодаря сенсационной победе над Францией. По ходу второго тайма альпийцы уступали 1:3, сумели уйти от поражения на 90-й минуте (3:3), а потом были точнее в серии пенальти - 5:4.

Как и предполагалось, испанские футболисты сразу забрали мяч и территорию под свой контроль и пытались перепасовками найти бреши в обороне соперника. К 30-й минуте владение мячом у испанцев составляло 75%. За первый тайм явных голевых моментов команда Луиса Энрике не имела, а с голом ей помогли сами швейцарцы.

После подачи углового мяч отскочил к Алабе, тот пробил с дистанции, мяч задел ногу Закария (в этом матче заменил дисквалифицированного из-за перебора желтых карточек Джаку) и круто изменил направление в ближний угол ворот. Испания повела 1:0. Количество автоголов на ЕВРО-2020 достигло уже десяти.

К концу тайма Швейцария немного прибавила, стала энергичнее действовать в прессинге и пыталась наладить контригру. Пару раз команда неплохо разыграла угловые, но Аканджи и Видмер со "второго этажа" не попадали в створ.

Во втором тайме Испания продолжала контролировать события на поле. В обороне она не проваливалась, у соперника главные шансы сравнять счет были только навесы со стандартов. В одном случае Шакири прямо от углового флажка закручивал в ближний угол (попал в сетку с внешней стороны), в другом замыкал Закария - мяч немного разминулся с дальней штангой.

На 64-й минуте швейцарцы нанесли первый удар в створ. Контратаку левым флангом из пределов штрафной завершал Цубер - Симон прикрыл ближний угол и сумел отвести угрозу. А через 4 минуты Швейцария сравняла счет. Лапорт и Торрес в своей штрафной устроили неудачную перепасовку, мяч отлетел к Фройлеру, тот отдал Шакири (капитан проводил 96-й матч за сборную), который пробил в касание в нижний угол - 1:1.

Пропустив, Испания усилила давление. Ольмо слева прорвался на угол вратарской - Видмер вовремя выставил ногу и накрыл удар. Потом Цубер в последний момент помешал Пау Торресу пробить из пределов вратарской.

На 77-й минуте Швейцария осталась вдесятером. Фройлер применил грубый подкат против Морено, попав в голеностоп соперник, и увидел перед собой прямую красную карточку. Чуть позже VAR подтвердил правильность решения английского рефери Майкла Оливера.

На 84-й минуте испанцы провели еще одну хорошую атаку. Педри классно сыграл в подыгрыше, а Морено пробивал на технику с 16-ти метров - Зоммер выбрал правильную позицию и зафиксировал мяч. В общем, Швейцария сумела выстоять до конца основного времени.

Этот матч стал четвертым на ЕВРО-2020, в котором было проведено дополнительное время. Причем обе команды в предыдущем раунде также не уложились в 90 минут. Испанцы лишь за 120 минут "дожали" хорватов (5:3, счет в экстратайме - 2:0), а швейцарцы по пенальти прошли французов (5:4).

В экстратайме игра в основном велась на половине поля Швейцарии, почти каждая атака Испании доводилась до завершения и потенциально опасной. На 92-й минуте испанцы создали еще один момент, когда Альба прострелил, а Морено замыкал, но неудачно приложился к мячу и в створ не попал. Через три минуты Альба пробивал сам - Зоммер перекинул мяч через перекладину. После удара Ольмо испанцам вновь едва не помог рикошет, чудом разминувшись с каркасом ворот.

В конце первого тайма дополнительного времени на первый план вышел вратарь сборной Швейцарии. На 101-й минуте Зоммер выдал отличный сэйв, среагировав на удар в упор от Морено. В следующей атаке Испании голкипер швейцарцев снова проявил себя, когда Оярсабаль метил в дальний угол.

На 110-й минуте затяжная атака Испании привела к прострелу в центр штрафной на Льоренте - его удар с убойной позиции заблокировал Родригес. Потом дважды из пределов штрафной замыкал Ольмо: в первом случае Зоммер зафиксировал мяч намертво, во втором нападающий пробил чуть выше крестовины. В оставшееся время Зоммер еще пару раз выручил команду, и та дотерпела до серии пенальти.

Серию пенальти открывал Бускетс: испанец пробил слабо и попал в основание штанги. А вот Гавранович не оставил шансов Симону - 1:0. Во второй серии Ольмо забил, тогда как Шер ударил слабо и Симон разгадал его намерения - 1:1. В третьей серии Зоммер отбил удар от Родри, а Симон - от Аканджи. После четвертой серии Испания впервые оказалась впереди: Морено вонзил мяч в сетку, тогда как Варгас запустил мяч выше. При 2:1 в пользу Испании Оярсабаль развел мяч и вратаря по разным углам и принес своей команде путевку в следующий раунд (3:1).

Лучшим игроком матча признан Унаи Симон: голкиперу испанцев соперники не забили три пенальти из четырех.

Испанцы продлили серию без поражений до 13 матчей: шесть побед и семь ничьих. В последний раз Испания проиграла 13 октября прошлого года в матче против Украины в рамках Лиги наций (0:1).

Испанцы вышли в полуфинал крупного турнира впервые с 2012 года, когда команда выиграла чемпионат Европы. На ЧМ-2014 Испания не вышла из группы, а на Евро-2016 и ЧМ-2018 выбыла на стадии 1/8 финала. При этом Испании впервые в своей истории преодолела на крупном турнире (ЧМ и Евро) два раунда плей-офф подряд, когда матчи переходили в экстратайм.

В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Бельгия/Италия. Матч состоится 6 июля в Лондоне.

1/4 финала

Швейцария — Испания 1:1, по пенальти 1:3 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0)

Голы: Шакири 68 - Закария 8 (автогол).

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер (Мбабу, 100), Закария (Шер, 100), Фройлер, Цубер (Фасснахт, 90), Шакири (Соу, 81), Сеферович (Гавранович, 82), Эмболо (Варгас, 23).

Испания: Унаи Симон, Пау Торрес (Тиаго Алькантара, 113), Аспиликуэта, Лапорт, Альба, Сарабия (Ольмо, 46), Бускетс, Педри (Родри, 119), Коке (Льоренте, 90), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 90), Мората (Жерар Морено, 54).

Серия пенальти: Бускетс - 0:0 (штанга). Гавранович - 1:0. Ольмо - 1:1. Шер - 1:1 (вратарь). Родри - 1:1 (вратарь). Аканджи - 1:1 (вратарь). Морено - 1:2. Варгас - 1:2 (выше). Оярсабаль - 1:3.

Предупреждения: Видмер (67), Лапорт (90), Гавранович (120).

Удаление: Фройлер 77.

Судья: Майкл Оливер (Англия).

2 июля. Санкт-Петербург. "Газпром-Арена".

Владение мячом: 34% - 66%

Удары (в створ): 9 (2) - 27 (10)

Угловые: 9-13

Фолы: 15-14

Передачи (точные): 396 (284) - 1006 (896).

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