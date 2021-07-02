УЕФА заблокировал билеты, проданные английским болельщикам на матч 1/4 финала ЧЕ

В Италии действует требование 5-дневного карантина для въезжающих из Великобритании. Чтобы болельщики "Трёх львов" не нарушали его, продажа билетов на матч ¼ финала Евро-2020 прекращена, а купленные билеты заблокированы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заблокировал все билеты, проданные английским болельщикам на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Риме между командами Англии и Украины вечером 3 июля. Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить приезд болельщиков "Трех львов" в Италию в нарушение карантинных правил, сообщило итальянское МВД в четверг, 1 июля.

Кроме того, после обращения итальянских властей в УЕФА прекращена продажа билетов на этот матч тем, кто находился в Великобритании в течение последних 14 дней.

Эти шаги связаны с тем, что в Италии действует пятидневный карантин для въезжающих в страну из Великобритании из-за распространения там варианта коронавируса "дельта" и теперь уже невозможно соблюсти этот срок, чтобы попасть на игру четвертьфинала Евро-2020.

29 июня команда Англии вышла в плей-офф ЧЕ, выиграв у Германии со счетом 2:0. В тот же день после победы над Швецией украинская сборная впервые в истории вышла в 1/4 чемпионата Европы. Ей удалось сделать это с третьего места в группе благодаря лучшей разнице мячей, чем у двух других команд, также оказавшимися третьими в своих квартетах с тремя очками.

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