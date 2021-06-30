Известны все пары 1/4 финала Евро-2020: календарь дальнейших игр

rus.DELFI.lv

На чемпионате Европы по футболу прошли матчи 1/8 финала и определились все участники четвертьфиналов. Борьбу на турнире продолжают сборные Украины, Англии, Швейцарии, Испании, Италии, Чехии, Дании и Бельгии.

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