В четвертьфиналах сыграют: Швейцария - Испания, Бельгия - Италия, Дания - Чехия и Украина - Англия.
Матчи 1/4 финала пройдут 2-3 июля. Полуфиналы состоятся 6-7 июля, финал - 11 июля.
Календарь игр 1/4 финала:
Пятница, 2 июля
Швейцария - Испания (19.00, Санкт-Петербург)
Бельгия — Италия (22.00, Мюнхен)
Суббота, 3 июля
Дания — Чехия (19.00, Баку)
Украина — Англия (22.00, Рим)
Полуфиналы
Вторник, 6 июля
Победитель пары Швейцария/Испания - победитель пары Бельгия/Италия (22.00, Лондон)
Среда, 7 июля
Победитель пары Дания/Чехия — победитель пары Украина/Англия (22.00, Лондон)
Финал
Воскресенье, 11 июля. (22.00, Лондон)
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