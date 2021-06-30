Впервые в четвертьфинале: сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции

Сборная Украина, впервые вышедшая в плей-офф чемпионата Европы по футболу, победила в 1/8 финала команду Швеции, которая заняла первое место в группе с Испанией.

Матч на "Хэмпден Парк" получился чрезвычайно напряженным. Эффектные голы, не менее эффектные штанги, жуткая травма, удаление... А завершилось все голом в добавленное к овертайму время.

Первый опасный момент создали номинальные гости. Андрей Ярмоленко из правой половины штрафной переадресовал мяч на Романа Яремчука, но нападающий пробить Робина Ульсена не сумел. Шведы ответили двухходовкой Деяна Кулусевски и Александера Исака. Форвард "Реал Сосьедад" бил из выгодной позиции, но мяч прошел мимо цели.

В середине тайма сборная Украины сотворила небольшое футбольной чудо. Ярмоленко внешней стороной стопы перебросил штрафную, и Александр Зинченко мощным выстрелом в касание буквально прошил вратаря. Шведы активизировались и восстановили паритет еще до перерыва. Исак покатил в центр на Эмиля Форсберга, который приложился издали — мяч влетел в сетку рикошетом от Ильи Забарного.

Во втором тайме команды продолжили отвечать друг другу атакой на атаку. Не прошло и минуты после удара Сергея Сидорчука в штангу, как Форсберг закрутил мяч в штангу других ворот. Чуть позже Форсберг пробил в перекладину, на что украинцы ответили ударом Ярмоленко — прямо во вратаря.

На дополнительное время Андрей Шевченко вместо наевшегося Яремчука выпустил свежего Артема Беседина, но нападающий провел на поле всего несколько минут. Маркус Даниэльсон, выбивая мяч, въехал форварду в колено, в результате чего украинцам понадобилась обратная замена, а защитник был удален.

Получив численный перевес, украинцы выглядели в овертайме предпочтительнее, хотя до опасных моментов дело практически не доходило. А когда показалось, что серии пенальти не избежать, отличился Артем Довбик, головой замкнувший фланговую передачу Зинченко. Украина впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал!

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