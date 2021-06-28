Роналду покидает Евро-2020: Бельгия выбила из турнира действующих чемпионов

Сборная Бельгии одолела Португалию (1:0) в матче 1/8 финала ЕВРО-2020 в Севилье. Единственный мяч под занавес первого тайма забил атакующий полузащитник дортмундской "Боруссии" Торган Азар. Португальцы, победившие на ЕВРО-2016 во Франции, не смогли защитить трофей — в этом году мир узнает нового чемпиона Европы.

Действующие чемпионы Европы португальцы превзошли соперника по владению мячом и количеству ударов, однако дальше за счет гола Торгана Азара прошла Бельгия.

Португальцы начали встречу активнее. Диогу Жота, выскочив в штрафную по месту левого инсайда, пробил мимо ворот, а после штрафного Криштиану Роналду, который стремился стать единоличным мировым рекордсменом по числу голов за сборную, бельгийцев выручил Тибо Куртуа.

"Красные дьяволы" дождались своего момента в концовке тайма. Казалось, португальцы отбились поле редкой массированной атаки соперника, но Тома Менье после выноса переадресовал мяч Торгану Азару, который неотразимо пробил из-за пределов штрафной. Этот мяч стал четвертым для игрока в семи матчах за сборную в 2021 году.

Едва игра возобновилась после перерыва, как Кевин де Брейне попросил замену. Бельгийцы продолжили обороняться большими силами, а у португальцев, несмотря на ощутимый перевес во владении мячом, в финальной трети получалось немногое.

В концовке Португалия пошла вперед еще большими силами, соперник задрожал, но выдержал. После удара Рубена Диаша со "второго этажа" бельгийцев спас Куртуа, а Рафаэл Геррейру пробил в штангу.

Действующий чемпион Европы проиграл в 1/8 финала второй раз подряд. В 2016 году Испания уступила Италии. Португалия не забила в финальной стадии ЕВРО впервые за девять матчей. Бельгийцы же одержали четырнадцатую победу подряд на ЕВРО (с учетом квалификации) и повторили рекорд немецкой и итальянской сборных.

В четвертьфинале 2 июля сборная Бельгии сыграет в Мюнхене против Италии, которая днем ранее победила в дополнительное время Австрию со счетом 2:1.

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