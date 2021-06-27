Сюрпризы не заканчиваются: литовские регбисты обыграли Россию и вышли в финал тура чемпионата Европы

Сборная Литвы по регби приготовила очередной сюрприз в решающем туре чемпионата Европы в Москве. После четырехлетнего перерыва среди сильнейших европейских команд вернувшиеся литовские регбисты сенсационно преодолели барьеры четвертьфинала и полуфинала и вышли в финал.

На последнем четвертом месте в групповом зачете оставшаяся сборная Литвы в четвертьфинале обыграла португальских победителей другой группы, а в полуфинале встретилась с хозяйкой соревнований - Россией.

Сборная Литвы обыграла Россию со счетом 21:19 и впервые в истории вышла в финал тура чемпионата Европы. Это высшее достижение сборной Литвы в семи олимпийских соревнованиях по регби.

"Несмотря на плохую игру в групповых соревнованиях и множество ошибок, команда не сдалась. Наши игроки в душе профессионалы, регбисты понимают, какие ошибки делают, а где, возможно, приложили слишком мало усилий. Вчера у нас был длинный вечер, мы много внимания уделяли психологии, много общались и выясняли, почему мы плохо играем. Поэтому сегодня на поле была замечена другая команда. Та, которая прославит регби Литвы и нашу страну на долгое время", - сказал Томас Зиболис, тренер сборной Литвы.

В финале, который состоится в воскресенье в 18.10, сборные Литвы встретятся с испанскими регбистами, уже завоевавшими титул чемпионов Европы. В полуфинале испанцы разгромили команду Германии, уступившую титул чемпиона Европы, 19: 0.

Итоговое место литовской сборной на чемпионате Европы в этом году станет ясно после финала и борьбы за третье место. Рейтинг команд чемпионата Европы будет определяться по итогам обоих туров. В первом туре в Португалии три недели назад сборная Литвы заняла 7-е место.

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