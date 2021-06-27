Евро-2020: Италия обыграла Австрию в дополнительное время и вышла в 1/4 финала Дания разгромила сборную Уэльса

Сборная Италии провела матч со сборной Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1, передает "Чемпионат".

На 65-й минуте нападающий австрийцев Марко Арнаутович головой отправил мяч в сетку, однако после рассмотрения гола с помощью системы VAR арбитр встречи отменил взятие ворот. Основное время матча закончилось нулевой ничьей.

В дополнительное время на 95-й минуте полузащитник итальянцев Федерико Кьеза здорово сыграл в штрафной и открыл счёт. Через 10 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество итальянцев. На 114-й минуте форвард австрийцев Саша Калайджич отыграл один мяч — 2:1.

Таким образом, сборная Италии вышла в 1/4 финала Евро-2020 и встретится на этой стадии с победителем пары Бельгия — Португалия. В четвертьфинал также уже вышла сборная Дании.

Сборная Дании разгромила Уэльс

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Уэльса проиграла сборной Дании. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды и завершилась со счётом 4:0 в пользу датчан.

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забил первый гол в матче со сборной Уэльса. На 27-й минуте Дольберг с левого фланга сместился к центру, дошёл до штрафной и с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол. На 48-й минуте Дольберг оформил дубль. Мартин Брейтуэйт в контратаке убежал по правому флангу, легко ушёл от Джо Родона и прострелил в штрафную. Неко Уильямс неудачно выбил мяч на Дольберга, который без помех расстрелял ворота валлийцев.

На 89-й минуте Йоаким Мехле довёл счёт до разгромного. Спустя пару минут Гарри Уилсон получил красную карточку за фол против Мехле. В добавленное время Брейтуэйт забил четвёртый мяч датчан.

Обслуживала встречу немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Помогали ему ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

В 1/4 финала Евро датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!