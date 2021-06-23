Чей Крым, радужные цвета и BLM: политические скандалы вокруг Евро-2020

Евро-2020 увяз в реальных политических и культурных войнах еще до того, как команды разобрались, кому участвовать в потешных футбольных сражениях на вылет. Уже на групповом этапе чемпионат Европы оказался ареной для скандалов строго по списку неспортивной повестки дня: ковид, национализм, расизм, ЛГБТ, климат и даже здоровое питание. Русская служба Би-би-си собрала самые громкие околофутбольные скандалы Евро-2020. Они в очередной раз доказывают, что футбол - это яркий отпечаток реальной жизни на зеленом газоне, а вовсе никакой не способ спрятаться от реальности.

Перенос финала



Лондонский "Уэмбли" должен принять полуфиналы 6 и 7 июля, а главное - финал 11 июля.

Но это в теории, а на практике из-за этого началась настоящая политическая склока в продолжение реального противостояния Британии с Евросоюзом из-за брексита, пандемии, вакцинации и запрета взаимных поездок.

Итальянский премьер Марио Драги предложил перенести финал на континент, а канцлер Германии Ангела Меркель попросила УЕФА не рисковать жизнями болельщиков. Европейцы ссылаются на то, что в Британии стремительно распространяется очень заразный вариант "Дельта", тогда как в Европе его пока мало.

Проблемы с англичанами и у самой УЕФА. До сих пор неясно, согласятся ли они снять карантин для болельщиков и (главное) - для 2,5 тысяч випов, которые слетятся на финал.

Для Стамбула подобное плохо закончилось уже дважды. В этом году финал главного клубного чемпионата Европы по футболу, Лиги чемпионов, вновь перенесли в Португалию, потому что британцам (а играли "Челси" и "Манчестер Сити") по возвращении из Турции пришлось бы отсиживаться в обязательном карантине.

Благодаря переносу финала удалось избежать опасного эксперимента: что будет, если толпу английских футбольных фанатов запереть на две недели в гостинице при аэропорте.

Что касается финала Евро-2020, то пока УЕФА склоняется к тому, чтобы оставить все как есть. Но времени передумать еще много.

Радужные перспективы





В Европе разные взгляды на защиту прав ЛГБТИК. Капитан сборной Германии Мануэль Нойер молча и без помпы выразил свои: он вышел на матч против Португалии с радужной повязкой на рукаве.

Что тут началось. И до сих пор продолжается.

УЕФА открыла расследование, но наказывать Нойера не стала. Политики и общественные деятели наперебой кинулись поддерживать лучшего вратаря мира и напоминать УЕФА о ее собственных ценностях - уважении и равенству в игре.

Тема тут же получила продолжение. Власти Мюнхена решили подсветить домашний стадион Нойера и "Баварии" в радужные цвета в день матча Германии против Венгрии в среду.

А вот это уже не прокатило. Венгрия возмутилась, и УЕФА запретила символику ЛГБТ, ссылаясь на политический контекст: венгерский парламент только что принял закон наподобие российского - о запрете "пропаганды гомосексуализма" среди несовершеннолетних. А до этого власти страны лишили однополые пары права усыновлять детей.

УЕФА предложила Мюнхену подсветить стадион в цвета солидарности с ЛГБТ в какой-нибудь другой день. Мэр Мюнхена в ответ распорядился раскрасить радужным весь город.

А Берлин, Кельн, Франкфурт-на-Майне и Вольфсбург в среду подсветят так свои стадионы, пусть там никто в этот день и не играет. В знак солидарности с Мюнхеном.

(Не)равенство на коленях





Футбол годами пытается искоренить расизм. Судя по этому чемпионату, получается не очень.

Питерские трибуны громко освистали бельгийскую сборную и испанского арбитра, когда они встали на колено в знак солидарности с защитниками прав чернокожих из движения Black Lives Matter.

Российская сборная осталась стоять, как и хорваты перед матчем с Англией на "Уэмбли". Там все было примерно так же, и закончилось тем же - коленопреклоненные в итоге выиграли (но вряд ли эти две вещи связаны).

Перед матчем английская футбольная федерация просила болельщиков не свистеть, а за день до игры на то же намекнула королева Елизавета II. Она монаршей волей возвела Рахима Стерлинга в кавалеры Британской империи (MBE) за то, что он был и остается лицом антирасистской кампании в английском футболе.

В итоге выглядело все довольно прилично, в отличие от последних отборочных игр, когда английскую сборную откровенно освистывали за колено. На Евро хлопали громче, чем свистели, так что проблему удалось если не решить, то хотя бы немного заглушить аплодисментами поддержки в адрес борцов за равенство рас и народов.

А тем временем УЕФА расследует расистские и гомофобные выходки венгерских болельщиков на матчах Евро-2020 на переполненном стадионе в Будапеште.

Территориальные споры





Войны и территориальные споры между государствами не обошли стороной футбол и на этот раз.

Еще до чемпионата Украина вернула аннексированный Россией Крым, правда, только на форму сборной. УЕФА поддержала территориальную целостность, однако боевую надпись "Героям слава!" велела стереть после протестов Москвы.

Азербайджан тоже вспомнил о войне и лишил аккредитации на матчи в Баку российских журналистов за то, что они когда-то давно ездили в оккупированный Арменией Нагорный Карабах.

Обиделась и Греция. Она провалила квалификацию на Евро-2020 и вместо сборной выставила претензии. К Северной Македонии, дебютанту турнира.

Греки пожаловались в УЕФА на то, что македонцы по-прежнему выступают под символами "МКД", хотя политический вопрос о смене названия страны по их требованию был урегулирован еще в дни чемпионата мира-2018.

Климат и вода





Евро не обошли стороной и борцы с изменением климата. Точнее, не облетели - "Гринпис" отправил парашютиста на матч Франции против Германии. Он должен был сбросить на поле шар с антинефтяным и природозащитным воззванием, но акция чуть не завершилась трагедией.

Гринписовец зацепил крылом трос подвешенной над полем камеры и рухнул на газон. Несколько человек пострадали; УЕФА пообещала наказать виновных; "Гринпис" извинился.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!