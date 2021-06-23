Евро-2020: сборная Хорватии вышла в плей-офф после победы над Шотландией

На чемпионате Европы по футболу в группе D сыграны матчи последнего тура. Сборная Хорватии в глазго обыграла хозяев поля сборную Шотландии (3:1) и следом за Англией и Чехией получила путевку в 1/8 финала. В матче за первое место в группе англичане в Лондоне были сильнее чехов.

Перед последним туром в группе D турнирная ситуация была довольно простая. В Лондоне на "Уэмбли" имевшие по 4 очка и уже обеспечившие путевки в плей-офф сборные Англии и Чехии оспаривали первое место. А в Глазго сборные Шотландии и Хорватии (имели по одному очку) выясняли, кто из них более достоин выйти в следующий раунд. Ничья не устраивала ни шотландцев, ни хорватов: в этом случае место в 1/8 финала занимала бы сборная Украины (в своей группе финишировала третьей с 3 очками).

Сборная Шотландии перед решающим матчем понесла серьезную потерю. Полузащитник Гилмор, ставший лучшим игроком встречи против Англии, сдал положительный тест на Covid-19 и был вынужден уйти на самоизоляцию.

Хорваты открыли счет на 17-й минуте после комбинации с участием четырех игроков. Начал ее в центре поля Модрич, продолжил Юранович, далее Перишич головой сбросил Влашичу в район одиннадцатиметровой отметки: впервые вышедший в стартовом составе на ЕВРО нападающий ЦСКА принимает мяч на грудь, а вторым касанием наносит безупречный по точности удар - 1:0.

Хорваты чаще владели мячом, но после гола явных опасных моментов у них больше не было, хотя несколько раз они серьезно озадачивали оборону соперника. В первом тайме шотландцы дважды оказались близки к голу. В первом случае момент случился на 24-й минуте: Ливакович в ближнем углу парировал удар Макгинна.

А вот незадолго до перерыва одна из редких атак хозяев оказалась успешной. Робертсон делает передачу в штрафную, Вида выносит мяч по центру, Макгрегор подбирает его на линии штрафной и бьет мимо Ливаковича - 1:1.

Для Шотландии это первый гол на ЕВРО-2020 - они не забивали на протяжении 222-х минут. А Макгрегор открыл лицевой счет за национальную команду.

Более того, гол хавбека "Селтика" стал первым для шотландцев на этом турнире и первым за 25 лет на чемпионатах Европы. В последний раз Шотландия забивала в финальной части в 1996 году. Тогда голом отметился Алли Маккойст.

На 58-й минуте хозяева едва не вышли вперед. Макгинну не хватило сантиметров, чтобы замкнуть навес на дальнюю штангу. А спустя несколько минут Хорватия вновь вырвалась вперед, причем снова успехом увенчалась интересная комбинация. Модрич накрутил защитника и отдал налево Гвардиолу, тот сделал пас в штрафную Петковичу, который подключил Ковачича, а последний выкатил в центр Модричу. Удар капитана "шашечников" в "девятку" был без шансов для Маршалла - 2:1.

А на 79-й минуте Хорватия довела счет до 3:1. В этот раз автором гола стал Перишич. Со второй попытки Модрич навесил с углового на ближнюю штангу, где Перишич опередил Тирни и пробил в дальний угол: мяч рикошетом от штанги отлетел в сетку. Хорватия добилась первой победы на ЕВРО-2020 и выступит в плей-офф.

В Лондоне англичане сразу прибрали инициативу к своим рукам. В дебюте мог отличиться Стерлинг: нападающий пробросил мяч мимо Вацлика, но чехов выручился штанга. На 12-й минуте хозяева добились своего. Выверенный навес Грилиша от лицевой линии вдоль ворот на дальней штанге замкнул Стерлинг - 1:0.

В середине тайма голкиперы обеих команд по-очереди выдали классные сэйвы. Сначала Вацлик рукой парировал удар упор от Кейна, а потом Пикфорд вытянул удар в угол от Холеса. Позже Соучек оказался первым на подборе и зряче пробивал в дальний угол: мяч совсем немного разминулся с каркасом ворот.

По ходу второго тайма англичане отдали территорию сопернику, но пройти оборону хозяев и создать что-то интересное у него не получалось. Ближе к концу матча темп игры стал совсем низким, что не помешало Хендерсону отправить мяч в ворота, но при этом полузащитник хозяев попал в офсайд.

За три матча группового этапа англичане пробили в створ в общей сложности 5 раз: 2 раза против Хорватии, 1 раз – против Шотландии, 2 раза – против Чехии. Команда Гарета Саутгейта в трех матчах ни разу не пропустила, однако забила всего дважды – для победителей групп это худший результат в истории чемпионатов Европы. При этом англичане лишь в третий раз за время выступлений на Евро выиграли группу. Ранее им это удавалось в 1996-м и 2012-м.

В итоге Англия набрала 7 очков и заняла первое место в группе D. У Хорватиии и Чехии - по 4 очка (и ничья в личной встрече - 1:1), но по большему количеству голов вторыми стали хорваты (общая разница мячей 4-3), а третьими - чехи (3-2). Втроем они и продолжат выступления в плей-офф (их соперники еще не известны), тогда как для Шотландии (1 очко) турнир завершен.

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