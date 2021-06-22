"Можете нас материть, будете правы". Что говорят о поражении сборной России на Евро-2020

В понедельник сборная России по футболу проиграла с разгромным счетом Дании и вылетела из розыгрыша Чемпионата Европы. Би-би-си собрала комментарии тех, кто несет ответственность за выступление национальной команды.

Матч заключительного третьего тура группы B, прошедший в понедельник в Копенгагене, завершился со счетом 4:1 в пользу датчан.

Сборные России, Дании и Финляндии набрали по три очка, но по дополнительным показателям датчане стали вторыми, финны - третьими, россияне четвертыми.

"Не хотелось бы говорить об игроках отдельно". Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

"Не сложился результат, на который нацеливались. План на игру выдерживался, было несколько хороших моментов, которые могли реализовать и сценарий матча повернуть в свою сторону. Но не забили, и первый полумомент у датчан завершился голом. Во втором тайме вышли отыгрываться, сами себе привезли. Перестроили игру, отыграли один мяч и хотели дальше. Но при своем штрафном была быстрая контратака, о чем мы знали, поэтому так и выстроили игру. Поблагодарил игроков за игру, сегодня они были готовы к игре, но она сложилась не в нашу пользу. Надо переоценить, переосмыслить и делать выводы".

"Ответственность всегда лежит на тренере, это неписаный закон. Разница команды с чемпионата мира-2018 в том, что там были более опытные игроки, сейчас - менее опытные. И сейчас они набирают опыт, это поможет им попадать на такие турниры и хорошо выступать. Не хотелось бы говорить об игроках отдельно. Мы команда, и команда неудачно сыграла в целом.

"Мы первыми могли забить два мяча, но не завершили моменты. На таком турнире надо реализовывать свои моменты. Оптимизма второй гол нам не добавил, я перед этим мячом готовил замены [Александра] Соболева и [Рифата] Жемалетдинова. Мы отыграли один гол, хотели дальше развивать эту ситуацию, потому что датчане почувствовали неуверенность, а после стандарта нашего пропустили контратаку" (из выступления в эфире канала "Матч ТВ").

"Любим себе приключения..." Артем Дзюба, капитан сборной России

"Не забиваем свои моменты стопроцентные. На таком уровне это не прощается. У них полумомент, сумасшедший удар, гол. Только 2:1 сделали, замаячила надежда, мы опять сами себя убиваем. Хотелось бы извиниться перед всеми, кто в нас верил, мы очень виноваты".

"А те, кто об этом мечтали, наслаждайтесь - можете нас материть, вы, наверное, будете правы. Атмосфера потрясающая, вот к чему нам надо стремиться, играть в футбол и также болеть. Лучший плеймекер в команде - вратарь, все передачи вратарю. На таком уровне забиваешь гол, игра переворачивается, вместо того, чтобы вести в счете, проигрываем 0:1. Любим себе приключения на ..., поэтому сегодня обкакались" (из выступления в эфире канала "Матч ТВ").

"Делать кадровые выводы по горячим следам неправильно". Александр Дюков, президент Российского футбольного союза

"Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает излишними рассуждения о поражении российской сборной.

"Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за нее. Рассуждения здесь излишни. В спорте простой и понятный KPI: или выигрываешь, или проигрываешь", - сказал Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, расстроены ли в Кремле проигрышем российских футболистов, как оценивают выступление российской сборной в целом и должны ли последовать какие-то кадровые решения.

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