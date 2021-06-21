Евро-2020: Италия вышла в плей-офф с первого места в группе А, Уэльс — со второго

На чемпионате Европы по футболу сборная Италии в Риме выиграла у сборной Уэльса (2:0) и заняла первое место в группе А. Валлийцы же остались вторыми и тоже попали в 1/4 финала. Сборная Швейцарии победила сборную Турции (3:1) и стала третьей, сохранив шансы на выход в плей-офф.

Перед последним туром в группе А сборная Италии лидировала с шестью очками, у сборной Уэльса было четыре очка, у Швейцарии — одно, а у Турции — ни одного.

Поскольку сборная Италии гарантировала себе участие в плей-офф уже после второго тура, Роберто Манчини решил предоставить шанс проявить себя дублерам. В "основе" вышли лишь три футболиста, начинавшие предыдущий матч против Швейцарии: кипер Джанлуиджи Доннарумма, защитник Леонардо Бонуччи и полузащитник Жоржиньо. Однако даже резервисты "скуадры адзурры", которая сейчас явно на ходу, сразу прибрали инициативу к рукам и повели планомерную осаду ворот Дэнни Уорда.

На 24-й минуте Андреа Белотти метил в дальний угол, но немного не попал в цель. Уэльс ответил чуть неточным ударом Криса Гантера со "второго этажа" после розыгрыша углового. Самым активным у хозяев был Федерико Кьеза, но и его выстрелам не хватало меткости. Счет же на 39-й минуте открыл Пессина, который изящно переправил мяч в дальний угол после передачи со штрафного в исполнении Марко Верратти. Почти сразу же хавбек "Аталанты" мог оформить дубль, но пробил в "молоко".

Вскоре после перерыва Федерико Бернардески со штрафного угодил в штангу, а в ответной атаке, находясь с мячом на углу вратарской, замешкался Арон Рэмзи. На 55-й минуте подвел свою команду Итан Ампаду — он получил прямую красную карточку за грубейший фол в центре поля против Бернардески. Вскоре Кьеза создал идеальный момент для Андреа Белотти, но тот направил мяч прямо в Уорда.

Британцы имели шанс отыграться на 76-й минуте — Гарета Бейла оставили одного в штрафной, однако капитан сборной Уэльса пробил над перекладиной. Итальянцы реализовать численное преимущество не сумели, но все равно выиграли всухую и третий поединок группового этапа. Уэльс же остался на второй строчке в группе А, опередив Швейцарию по разнице мячей.

Команда тренера Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 30 матчей. Это повторение лучшего показателя в истории команды. Рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд. Манчини возглавил Италию в мае 2018 года, уйдя из "Зенита".

Кроме того, "скуадра адзурра" продлила серию побед до 11 матчей с общим счетом 32:0. Она длится с 11 ноября 2020 года. Ранее Италия победила Эстонию (4:0), Польшу (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0), Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0), Литву (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехию (4:0), Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0). В последний раз итальянцы пропускали 14 октября 2020 года – в Лиге наций от Нидерландов (1:1). Италия не пропускает свыше 1000 минут.

26 июня итальянцы сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы с Украиной или Австрией.

Чтобы опередить итальянцев, валлийцам нужно было брать три очка, но и поражение с минимальным счетом их вполне устраивало. Швейцарцам же нужно было не просто обыгрывать Турцию, а побеждать крупно. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу швейцарцев. Джердан Шакири забил два гола, а Швейцария сохранила все шансы на выход в плей-офф с третьего места.

Хотя Турция активно начала матч в Баку, на шестой минуте швейцарцы открыли счет в первой же атаке. Она не казалась такой уж опасной, когда Харис Сеферович принял мяч на границе штрафной, находясь спиной к воротам. Но форвард "Бенфики" резко развернулся и сильно пробил низом. Мяч прошел между ног у Мериха Демирала и вонзился в дальний угол ворот Угурджана Чакыра.

Шансы турок стремительно таяли. На 26-й минуте Шакири, который забил самый красивый гол ЕВРО-2016, пополнил коллекцию еще одной жемчужиной. После его удара из-за пределов штрафной мяч попал в самую "девятку". Турки изо всех сил старались отвечать остротой, и Яну Соммеру приходилось спасать в опасных ситуациях.

Голкипер турок Чакыр нейтрализовал выход Шакири один на один и позволил Турции сохранить интригу. Во втором тайме Ирфан Джан Кахведжи красивым дальним ударом забил первый гол турок на ЕВРО-2020 и установил счет 2:1. Но в ответ Стивен Цубер сделал третий голевой пас в матче, а Шакири оформил дубль.

Швейцарцы продолжали атаковать, чтобы иметь шанс обойти Уэльс по разнице мячей, но Джака попал со штрафного в штангу. Команда Владимира Петковича осталась на третьем месте и будет ждать окончания матчей в других группах, чтобы узнать свою дальнейшую судьбу. В плей-офф попадут четыре из шести лучших команд, занявших третьи места.

Команда Шенола Гюнеша проиграла все три матча на групповом этапе – Италии (0:3), Уэльсу (0:2) и Швейцарии (1:3).

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