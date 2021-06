Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершил проверку действий вратаря и капитана сборной Германии по футболу Мануэля Нойера (Manuel Neuer), несколько раз появлявшегося на играх чемпионата Европы с повязкой в цветах радуги. Уже более 30 лет радужный флаг является символом ЛГБТ-сообщества, Спортивная организация расценила этот жест капитана как символ поддержки национальной командой разнообразия и тем самым "благого дела", сообщил Немецкий футбольный союз (DFB) в воскресенье, 20 июня. Нойер появлялся с повязкой на матчах с Францией и Португалией в рамках группового этапа Евро-2020.

Die UEFA hat die Überprüfung der von @Manuel_Neuer getragenen Kapitänsbinde am Sonntagabend per Mitteilung an den DFB eingestellt.

In dem Schreiben wird die Regenbogenbinde als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für „good cause“ bewertet. #EURO2020 #GER pic.twitter.com/5DfgAHI2nU