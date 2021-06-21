УЕФА не считает нарушением радужную повязку капитана сборной Германии

Мануэль Нойер появлялся на играх Евро-2020 с повязкой в цветах радуги. УЕФА посчитал, что сборная Германии таким образом поддерживает разнообразие.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершил проверку действий вратаря и капитана сборной Германии по футболу Мануэля Нойера (Manuel Neuer), несколько раз появлявшегося на играх чемпионата Европы с повязкой в цветах радуги. Уже более 30 лет радужный флаг является символом ЛГБТ-сообщества, Спортивная организация расценила этот жест капитана как символ поддержки национальной командой разнообразия и тем самым "благого дела", сообщил Немецкий футбольный союз (DFB) в воскресенье, 20 июня. Нойер появлялся с повязкой на матчах с Францией и Португалией в рамках группового этапа Евро-2020.

Между тем городской совет Мюнхена выступил с инициативой осветить стадион в столице Баварии всеми цветами радуги во время матча между сборными Германии и Венгрии 23 июня. Это должно символизировать неприятие ограничения прав гомосексуалов, в котором часто упрекают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Сейчас идет месяц толерантности по отношению к ЛГБТ-сообществу (так называемый Pride Month. - Ред.), указал глава Объединения лесбиянок и гомосексуалов в Германии (LSVD) Кристиан Рудольф (Christian Rudolph), который является также контактным лицом по вопросам общественного и полового разнообразия в DFB.

Это не первая акция сборной Германии, имеющая отношение к вопросу соблюдения прав человека. Немецкие футболисты в марте перед отборочным матчем чемпионата мира 2022 года против команды Исландии вышли на поле в черных футболках, на каждой была изображена одна белая буква. Когда футболисты выстроились в линию, буквы образовали словосочетание Human rights ("права человека"). Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) решила не применять какие-либо санкции в отношении сборной ФРГ.

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