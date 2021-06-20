Евро-2020: в "группе смерти" Германия обыграла Португалию, а Венгрия отняла очки у Франции

На чемпионате Европы во втором туре в группе F в Мюнхене сборная Германии в захватывающем матче одержала волевую победу над сборной Португалии (4:2). Этот матч стал самым результативным на ЕВРО-2020. А в Будапеште сборные Венгрии и Франции сыграли вничью — 1:1.

В первом туре сборная Венгрии при отличной шумовой поддержке зрителей долго сдерживала атаки португальцев во главе с Криштиану Роналду. Хозяева развалились лишь в последние 10 минут, когда пропустили трижды, а Роналду оформил дубль и с 11 голами единолично стал лучшим бомбардиром в истории финальных турниров европейских первенств.

Французы же, показав довольно прагматичный футбол, на старте ЕВРО-2020 с минимальным счетом взяли три очка у Германии: "трехцветным" помог автогол защитника немцев Хуммельса. У Франции была одна замена по сравнению со стартовым составом на матч с Германией. Вместо Люки Эрнандеса вышел Люка Динь.

Матч Венгрия — Франция вновь прошел при переполненных трибунах 60-тысячной "Пушкаш-Арены". Венгры, как и против Португалии, играли с высочайшим эмоциональным настроем. Они боролись на каждом участке поля и жестко держали оборону. Французы гораздо чаще владели мячом, имели весомое позиционное преимущество, и за первый тайм создали как минимум три отличных момента.

На 14-й минуте Мбаппе у штрафной венгров покатил на Бензема, его заблокировали, мяч оказался в штрафной у Гризманна — Гулачи потащил удар с десяти метров. На 31-й минуте Мбаппе принял мяч у вратарской после заброса в штрафную, и вторым касанием скинул точно на Бензема, который из выгодной позиции в створ не попал. Еще через пару минут Мбаппе принял передачу у линии штрафной, обыграл трех защитников и пробил в дальний. Немного не точно.

Оборона французов не давала сбоев 44 минуты, и все же на исходе первого тайма у хозяев прошла редкая контратака. Она получилась идеальной по исполнению. Павар упустил на левом фланге Фиолу, который при рывке удачно обыгрался с Шолои, убежал от Варана, ворвался на скорости в штрафную и поразил нижний ближний угол ворот Льориса — 1:0 в пользу Венгрии! Павар и Кимпембе не успели догнать Фиолу. Этот гол стал первым для Венгрии на ЕВРО-2020.

Во втором тайме игра стала более открытой. Венгры теперь чаще шли вперед, но на 59-й минуте пропустили резкий выпад французов. Вышедший двумя минутами ранее Дембеле справа у штрафной накрутил двух защитников и хлестко пробил в ближний угол. Хозяев выручила штанга!

Чемпионы мира отыгрались на 67-й минуте. Льорис начал атаку выносом от своих ворот на другую половину поля, Мбаппе зацепился за мяч в чужой штрафной и прострелил справа от лицевой, Орбан неудачно играет на перехвате, чем пользуется Гризманн, вколачивая мяч в сетку — 1:1! Для Гризманна это 38-й гол в 93 матчах за сборную. Теперь у форвада семь голов на двух последних ЕВРО (шесть раз он отличился пять лет назад и впервые — на этом турнире), больше только у Мишеля Платини (9) и Криштиану Роналду (11).

На 74-й минуте первую острую атаку во втором тайме изобразили и венгры. Шаллаи Принял мяч у штрафной после паса справа и сразу же пробил. После рикошета мяч катился в угол, но Льорис без проблем отвел угрозу.

Последние 10-15 минут французы, задействовав прессинг, полностью перевели игру на половину поля соперника. Венгры старались не прижиматься к владениям Гулачи, и все же напряжение у их штрафной постоянно ощущалось. На 82-й минуте Гулачи проявил себя, когда сначала из пределов штрафной парировал мощный удар в упор от Мбаппе, а потом потащил удар издали от Толиссо. В компенсипрованное время Гулачи при выносе мяч от ворот попал под прессинг Жиру и сыграл не лучшим образом: после рикошета мяч улетел за лицевую.

На 90+4 минуте Франция заработала штрафной рядом с лицевой линией. Гризманн навесил, Гулачи кулаком разрядил ситуацию. А в последней атаке французов после навеса слева Варан из пределов штрафной не попал в створ.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник венгров Ласло Кляйнхайслер.

Сборная Венгрии заработала первое очко на ЕВРО-2020 и сохранила шансы на выход из группы. У сборной Франции теперь 4 очка и все еще лидерство в группе.

Спустя час после игры в Будапеште стартовал матч в Мюнхене между Германией и Португалией. немцам отступать было не куда: второе поражение подряд делало крайне низкими шансы "бундестим" на выход в 1/8 финала. Турнирное положение действующих чемпионов Европы было более лучшим — в активе уже имеется разгром венгров в стартовом туре (3:0).

Матч в Мюнхене получился очень боевым и интересным. Он начался массированным наступлением немецкой сборной, и быстрый гол не заставил себя долго ждать. На 5-й минуте Гинтер закрутил во вратарскую, Гнабри не достал до мяча, но Гозенс замкнул дальнюю штангу. Португальцы принялись протестовать, указывая английскому рефери Энтони Тэйлору, что в ранней стадии атаки мяч попал в руку Мюллеру. Но судья отреагировал не на этот эпизод, а на то, что Гнабри оказался в положении вне игры — так показал видеопросмотр. В итоге взятие ворот было отменено.

Незасчитанный гол не сбил настрой немецких футболистов. Команда Йоахима Лева продолжала мощно давить, вынуждая оборону соперника работать с полной нагрузкой. С прессингом Португалия не справлялась, ее оборона не выглядела надежной. На 10-й минуте Хавертц пробил низом со средней дистанции, Патрисиу мяч отбил, но не зафиксировал. Гнабри на добивании прострелил в центр штрафной — там его партнеров не оказалось. Вскоре Патрисиу вновь включился в игру, взяв удар Мюллера примерно с 18 метров.

А на 15-й минуте редкая вылазка Португалии обернулась провалом немецкой обороны и голом. Дальний заброс на Жоту, тот выходит один на один с Нойером и катит направо — Роналду остается с пяти метров поразить пустые ворота — 1:0. Для Роналду этот гол стал 12-м в карьере на чемпионатах Европы. Он упрочил лидерство среди лучших бомбардиров ЕВРО всех времен.

36-летний португалец впервые в карьере забил Германии. До этого было 4 игры (360 минут) против немцев и 23 удара по их воротам. Только против Франции у Роналду была серия хуже — шесть матчей и ни одного гола.

Пропущенный гол на время выбил немцев из колеи. Пока "бундестим" приходила в себя, Португалия соорудила еще один опасный момент. После навеса Диаш выиграл борьбу в воздухе на дальнем углу вратарской и сделал скидку, но в центре штрафной партнеров не оказалось.

Ближе к получасу игры сборная Германии вновь усилила давление. И снова оборона португальцев затрещала. Активный Гнабри навесил во вратарскую и Хуммельсу немного не хватило прыжка, чтобы достать до мяча. На 35-й минуте немцы, наконец, забили свой первый гол на ЕВРО-2020. Им удалась красивая комбинация в одно касание. Гозенс подстроился под классный перевод справа налево и с лета прострелил во вратарскую, где Рубен Диаш в борьбе с Хавертцом переправил мяч в сетку собственных ворот — 1:1.

На 39-й минуте счет стал 2:1 в пользу Германии. Гозенс вновь проявил активность на левом фланге, Мюллер со второй попытки отправил мяч во вратарскую, Киммих прострелил, и Геррейру поразил свои ворота. Это второй автогол Португалии в этом матче. А всего на текущем ЕВРО-2020 количество автоголов достигло пяти — новый рекорд. На ЕВРО-2016 забитых мячей от своих игроков было три.

До перерыва немцы создали еще два прекрасных момента. В первом случае Гозенс "прошил" оборону и пробил с острого угла, Патрисиу парировал сильный удар, а Киммих не успел добить. Следом Гнабри обыграл Пепе и вбежал в штрафную — Патрисиу совершил достойный сейв.

Во втором тайме игра продолжилась под диктовку Германии. Третий гол случился на 51-й минуте. Гозенс прострелил с угла вратарской, а Хавертц подставил голень и внес мяч в сетку — 3:1. 22-летний Хавертц — самый молодой автор гола сборной Германии на чемпионатах Европы.

Вскоре разница в счете стала разгромной. Теперь Киммих навесил во вратарскую, а Гозенсу никто не мешал замкнуть головой с метра — 4:1. После этого Госенса заменили, немцы отошли назад, а Португалия отыграла один гол. После навеса со штрафного Роналду успел в прыжке от лицевой линии прострелить вдоль "ленточки", а Жота внес мяч за линию — 2:4.

В оставшиеся полчаса Португалия пыталась что-то придумать в атаке, немцы же никуда не спешили и сбивали темп. Они стали позволять себе вольности в защите, чем действующий чемпион Европы едва не воспользовался: на 79-й минуте Ренату Саншеш издали неожиданно пробил в каркас ворот. В одной из контратак Германии "3 в 2" Горетцка прошел по центру и сам же пробил примерно с 17 метров — мяч коснулся перекладины и улетел за пределы поля.

Германия довела матч до первой победы на ЕВРО-2020 и сравнялась с Португалией в турнирной таблице "группы смерти" — по три очка. Немецкая сборная выиграла у Португалии пять матчей подряд с общим счетом 15:5. Трижды они встречались на ЕВРО и два раза на чемпионатах мира. Последний раз Португалия обыгрывала Германию (3:0) 20 июня 2000 года на Евро.

Лучшим футболистом игры был признан защитник Робин Гозенс, выступающий за итальянскую "Аталанту" из Бергамо. Гозенс принял участие во всех четырех голах немецкой команды, а затем был заменен на 62-й минуте. На счету игрока гол и результативная передача.

В последнем туре (23 июня) Германия в Мюнхене примет Венгрию, а в Будапеште Португалия сыграет с Францией.

Матч Германия — Португалия с шестью голами стал пока самым результивным на нынешнем ЕВРО. Ранее наиболее высокая результативность была показана в матче Нидерланды — Украина (3:2).

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