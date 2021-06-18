Украина первой победой за 9 лет прервала рекордную серию из шести поражений

Сборная Украины по футболу во втором туре ЕВРО в Бухаресте обыграла сборную Северной Македонии (2:1) и прервала серию из шести поражений на чемпионатах Европы. Предыдущий раз украинцы побеждали на домашнем ЕВРО-2012, когда взяли верх над сборной Швеции.

На ЕВРО-2012 после победы над шведами (2:1) украинцы уступили Франции (0:2) и Англии (0:1), на ЕВРО-2016 проиграли в группе Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1). Шестое поражение подряд пришлось уже на ЕВРО-2020 — против Нидерландов (2:3). В этом матче прерввалась безголевая серия сборной Украины из шести игр (533 минуты): автором первого гола на 75-й минуте стал Андрей Ярмоленко.

Шесть поражений подряд на чемпионатах Европы для сборной Украины стало повторением антирекорда сборной Югославии (в период с 1968-го года по 1984-й). Свою черную серию югославы прервали в 2000 году — в первом туре они поделили очки против Словении (3:3), а затем взяли верх над Норвегией (1:0).

Если Украина свой матч против голландцев проводила в Амстердаме, то сборная Северной Македонии в стартовом матче ЕВРО-2020 играла в Бухаресте, где уступила австрийцам (1:3). Капитан и лидер македонцев 37-летний Горан Пандев стал автором первого гола в истории македонцев на чемпионатах Европы.

К матчу против дебютантов ЕВРО команда Андрея Шевченко подошла ответственно. Она быстро перевела игру на чужую половину поля, и у ворот Димитриевски стало жарко. На 8-й минуте голкипер с большим трудом в отбил удар в ближний угол от Малиновского с угла штрафной. Потом Ярмоленко не хватило метра, чтобы замкнуть подачу. Далее Яремчук получил передачу на грани офсайда, убежал один на один с голкипером и отдал партнеру на пустые ворота — Ристовски в отличном подкате отвел угрозу. Следом два неплохих шанса упустил Ярмоленко.

Счет был открыт на исходе получаса игры. Очередной угловой, Караваев пяткой продлил передачу к дальней штанге, где капитан Ярмоленко пробил низом — 1:0 в пользу Украины. У Ярмоленко теперь 43 гола за сборную Украины. До рекордсмена Шевченко (48) ему осталось еще пять голов.

Спустя пять минут форвард Яремчук забил второй гол, реализовав выход один на один с вратарем — 2:0. Для Ярмоленко и Яремчука эти голы стали вторыми на турнире. В списке снайперов они догнали Ромелу Лукаку, Криштиану Роналду, Патрика Шика, Чиро Иммобиле и Мануэля Локателли.

Пропустив дважды, македонцы прибавили. В конце первого тайма Пандев переиграл Забарного и подсек на Бущаном, но поднятый флаг бокового арбитра свел все усилия нападающего на нет, и гол был отменен. В дебюте второй половины только сэйв Бущана спас укринцев от неприятностей после удара в ближний угол от Адеми.

А на 57-й минуте Северная Македония получила право на пенальти. Бущан парировал удар Алиоски с "точки", но тот был первым на добивании — 1:2. Через 10 минут у ворот сборной Украины снова было тревожно. Бущан неуверенно поставил перчатки после дальнего залпа Трайковски: мяч едва разминулся со штангой.

В середине тайма Шевченко полностью заменил линию нападения, выпустив на поле Цыганкова и Беседина, перестроившись с 4-3-3 на 4-2-3-1. На 75-й минуте украинцы были близки к тому, чтобы вернуть перевес в "+2". Малиносвкий тонким пасом вывел на ударную позицию Цыганкова, однако тот пробил мимо.

На 83-й минуте аргентинский рефери Фернандо Андрес Рапаллини после подсказки VAR назначил второй пенальти в матче — теперь в сторону македонцев. И в этот раз 11-метровый не был реализован! Димитриевски справился с ударом Малиновского по центру. Из пяти пенальти на этом турнире реализован только один — Криштиану Роналду забил в матче со сборной Венгрии (3:0).

Сборная Укрпаина одержала первую победу на чемпионатах Европы за девять лет. В двух матчах ЕВРО-2020 она набрала три очка и имеет отличные перспективы на выход из группы С. В последнем туре украинцам играть с австрийами (21 июня).

Группа С

Украина — Северная Македония 2:1 (2:0)

Голы: Ярмоленко 29, Яремчук 34 — Алиоски 57.

Украина: Бущан, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Зинченко, Степаненко, Малиновский (Соболь, 90+2), Ярмоленко (Цыганков, 69), Яремчук (Беседин, 69).

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски (Тричковски, 85), Муслиу, Ристовски, Алиоски, Адеми (Ристевски, 85), Николов (Трайковски, 46), Барди (Аврамовски, 77), Спировски (Чурлинов, 46), Элмаз, Пандев.

Предупреждения: Шапаренко (43), Велкоски (59), Аврамовски (83).

На 57-й минуте Алиоски не реализовал 11-метровый (вратарь).

На 83-й минуте Малиновский не реализовал пенальти (вратарь).

Судья: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина).

17 июня. Бухарест. "Национальный стадион".

Владение мячом: 52% - 48%

Удары (в створ): 17 (8) - 13 (5)

Угловые: 5-5

Фолы: 8-8

Передачи (точные): 461 (402) - 416 (354).

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