Италия после двух побед первой вышла в плей-офф, Уэльс одолел Турцию

Сборная Уэльса в Баку в матче чемпионата Европы по футболу взяла верх над сборной Турции (2:0). Валлийцы забивали в концовке обоих таймов. Счет открыл полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи, а закрепил успех защитник Коннор Робертс. В другом матче группы А сборная Италии разгромила Швейцарию и первой пробилась в плей-офф.

Дубль Мануэля Локателли и гол Чиро Иммобиле принесли "скуадре адзурре" вторую крупную победу подряд. В первый день турнира итальянцы разгромили сборную Турции — 3:0, а во втором туре с таким же счетом победили сборную Швейцарии и досрочно гарантировали себе путевку в 1/8 финала.

Команды начали встречу на высоких скоростях, и гола долго ждать не пришлось. Капитан итальянцев Джорджио Кьеллини был уверен, что открыл счет на 19-й минуте, но гол отменили (после подачи с углового мяч попал итальянцу в руку), а сам 36-летний защитник почти сразу покинул поле из-за повреждения.

На 26-й минуте хозяева все же вышли вперед. Локателли разогнал атаку, найдя разрезающей передачей Доменико Берарди, который рванул по правому флангу, на скорости пронесся мимо защитников швейцарцев и прострелил в штрафную, куда как раз подоспел сам Локателли — 1:0.

Вскоре после перерыва "опорник" из "Сассуоло" оформил дубль. На этот раз Локателли удался разящий удар в нижний угол из-за пределов штрафной. Удар был такой силы и точности, что Ян Зоммер даже не дернулся с места. Это был первый дубль в карьере Локателли.

Что до кипера итальянцев Джанлуиджи Доннаруммы, работы у него было откровенно немного, но после удара Стивена Цубера пришлось по-настоящему включиться и ему. Это был лучший момент швейцарцев за весь матч.

А итальянцы не остановились на достигнутом и довели дело до разгрома. Мощным ударом Чиро Иммобиле поставил точку в матче (3:0), по итогам которого "адзурри" застолбили место в 1/8 финала.

В матче против Турции команда Роберто Манчини не позволила сопернику ни разу пробить в створ ворот, а против Швейцарии – лишь раз. Таким образом, у Джанлуиджи Доннаруммы на этом чемпионате Европы больше сухих матчей, чем сэйвов.

"Скуадра адзурра" четвертый раз подряд вышла в плей-офф турнира. В последний раз Италии не удавалось выйти из группы на Евро-2004: тогда она набрала 5 очков и по дополнительным показателям уступила Швеции и Дании, сыгравшим вничью (2:2) в заключительном туре.

Команда Роберто Манчини продлила серию побед до 10 матчей с общим счетом 31:0. Она длится с 11 ноября 2020 года. Ранее Италия победила Эстонию (4:0), Польшу (2:0), Боснию и Герцеговину (2:0), Северную Ирландию (2:0), Болгарию (2:0), Литву (2:0), Сан-Марино (7:0), Чехию (4:0) и Турцию (3:0). Манчини возглавил Италию в мае 2018 года, уйдя из "Зенита".

Кроме того, итальянцы продлили беспроигрышную серию до 29 матчей. Это второй показатель в истории команды. Рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

Выступление на нынешнем ЕВРО сборная Уэльса в Баку начала с ничьей против сборной Швейцарии (1:1), сделав первый шаг к повторению своего достижения пятилетней давности: во Франции в 2016-м "драконы" сенсационно дошли до полуфинала, где уступили Португалии. Тогда как сборная Турции в Риме в матче-открытия ничего не показала против сборной Италии (0:3).

Что до кипера итальянцев Джанлуиджи Доннаруммы, работы у него было откровенно немного, но после удара Стивена Цубера пришлось по-настоящему включиться и ему. Это был лучший момент швейцарцев за весь матч. А итальянцы не остановились на достигнутом и довели дело до разгрома. Мощным ударом Чиро Иммобиле поставил точку в матче, по итогам которого "адзурри" застолбили место в 1/8 финала.

В первом тайме команды играли на встречных курсах, но атаки сборной Уэльса были острее. Ей удалось добиться успеха незадолго до перерыва. Бэйл "черпачком" забросил мяч за спины защитников, в свободную зону по центру ворвался Рэмзи и в касание прокинул мяч мимо Чакыра — 1:0.

Ситуация вынуждала турок идти вперед, и весь второй тайм они провели в атаке. Но валлийцы не только оборонялись, а старались действовать на встречных курсах. В общем, игра была интересной и эмоциональной. Моментов у сборной Турции хватало, однако подводил брак и медлительной в завершающей стадии.

На 61-й минуте в ворота турков был назначен неоднозначный 11-метровый. Бэйл на углу штрафной площади наткнулся на ногу Ундера и красиво упал. Португальский рефери Артур Диаш указал на "точку". К мячу подошел сам пострадавший, но его удар пришелся много выше ворот.

Гарет Бэйл — первый за 21 год игрок на ЕВРО, который не попал с пенальти в створ ворот (без учета серий пенальти). Предыдущий раз такое случалось с игроком сборной Испании Раулем Гонсалесом Бланко — он не попал в ворота Франции на ЕВРО-2000 года.

Чем ближе был конец матча, тем все больше спешили и нервничали турецкие футболисты, а их соперник тянул время. На 90-й минуте в штрафной сборной Уэльса даже возникла небольшая потасовка. Ее спровоцировал Йылмаз. Он подошел к лежащему на газоне игроку сборной Уэльса и провел ему по лицу рукой. В ответ Бурака толкнули на газон, турок упал, после чего большинство игроков на поле принялись толкаться. Потасовка не утихала около минуты, а когда игроки немного успокоились, судья выписал зачинщикам четыре желтые карточки.

Развязка же наступила в компенсированное время. Бэйл разыграл мяч от углового флажка, протащил его вдоль лицевой линии и выложил Робертсу под финальный удар — 2:0.

По итогам матча лидер валлийцев нападающий Гарет Бэйл не реализовал пенальти, зато стал автором двух голевых передач и был признан главной звездой встречи.

Сборная Уэльса после двух туров набрала четыре очка и почти обеспечила себе выход из группы в 1/8 финала. У сборной Турции — два поражения в двух матчах и последнее место в группе.

В третьем туре Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией. Матчи пройдут 20 июня.

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