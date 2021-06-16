Cборная России обыграла Финляндию на ЕВРО-2020

Сборная России по футболу во втором туре группового этапа ЕВРО-2020 у себя в Санкт-Петербурге победила команду Финляндии с минимальным счетом. Единственный гол забил полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук.

Сборная России одержала первую победу в финальной стадии ЕВРО-2020, обыграв на стадионе "Санкт-Петербург" финнов благодаря голу Алексея Миранчука.

Станислав Черчесов убрал из "основы" двух футболистов, чьи ошибки привели к голам в стартовом поединке с Бельгией. Ворота хозяев защищал не Антон Шунин, а Матвей Сафонов, тогда как в центре обороны вместо Андрея Семенова появился Игорь Дивеев. Кроме того, понимая, что нужно любой ценой побеждать, главный тренер сборной России выпустил в стартовом составе и Миранчука, и Александра Головина. Сафонова уже на третьей минуте пробил Йоэль Похьянпало, но, на счастье россиян, этот гол был отменен из-за положения "вне игры". На 10-й минуте верный момент для взятия ворот загубил Магомед Оздоев, который бил без помех метров с девяти и запустил мяч над перекладиной.

Финны предсказуемо сделали ставку на контратаки, а самым активным в их составе был Похьянпало. На 20-й минуте он бил вроде бы наверняка, но Дивеев в отчаянном подкате блокировал этот опасный удар. В середине тайма сборная России понесла серьезную потерю: Марио Фернандес получил травму и был унесен с поля на носилках - вместо него вышел Вячеслав Караваев. Владея мячом в три раза чаще соперника, хозяева до перерыва почти не тревожили Лукаша Градецки. Однако в добавленное к первому тайму время Миранчук после "стенки" с Артемом Дзюбой зряче направил мяч в дальнюю "девятку", не оставив финскому киперу ни единого шанса.

Сборная Финляндии после перерыва заиграла активнее, стараясь восстановить равновесие. Впрочем, Сафонов толком в игру не вступал. На 66-й минуте здорово катнул мяч в дальний угол Рифат Жемалетдинов, которому не хватило буквально пары сантиметров, чтобы удвоить счет. Затем Градецки отразил коварный выстрел Далера Кузяева. В добавленное время сплоховал Жемалетдинов, но россияне все равно отпраздновали победу, благодаря чему отправятся на последний матч группы В в Копенгаген в хорошем настроении.

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