Вот что он написал в своем "инстаграме":

"Большое спасибо за ваши добрые и замечательные приветствия и сообщения со всего мира. Они очень много значат для меня и моей семьи. Я чувствую себя отлично, учитывая обстоятельства. Все еще должен пройти обследование в больнице, но чувствую себя нормально.

Буду болеть за команду Дании в следующих матчах. Они играют за всех датчан".

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