Женская сборная Литвы по футболу выиграла Кубок Балтии

Женская сборная Литвы по футболу обыграла фарерских футболисток и стала победительницей Кубка Балтии.

Литовки выиграли матч в Алитусе со счетом 2:0. Гол на 16 минуте головой забила Риманте Йонушайте , а на 78 минуте счет удвоила Угне Лаздаускайте, забившая 11-метровый пенальти.

Команда под руководством Римантаса Викторавичюса была награждена чемпионским кубком сразу после матча.

Напомним, в полуфинале литовки разгромили Латвию со счетом 5:0. Эта команда стала последней в турнире, так как в борьбе за третье место проиграла эстонским футболисткам со счетом 1:4.

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