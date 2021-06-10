УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям Слава!"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины по футболу убрать с формы для чемпионата Европы лозунг «Героям Слава!», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

При этом на форме украинских футболистов останется надпись «Слава Украине!» и изображение страны с Крымом в составе.

В УЕФА сочли, что лозунг «Героям Слава!» нужно убрать, так как сочетание обеих надписей «явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».

Корреспонденту «Чемпионата» в УЕФА пояснили, что границы Украины с Крымом в составе признает Организация объединенных наций, поэтому очертания страны на форме украинской сборной не нарушают правил УЕФА, а лозунг «Слава Украине!» сам по себе может рассматриваться как неполитический.

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