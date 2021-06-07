Канада стала чемпионом мира по хоккею

В финале ЧМ по хоккею сборная Канады в упорном матче переиграла команду Финляндии со счетом 3:2.

В финале ЧМ-2021 по хоккею в Риге сборная Канады в упорном матче переиграла команду Финляндии со счетом 3:2 в овертайме. Канада в воскресенье, 6 июня, стала чемпионом мира в 27-й раз. Семь из этих титулов она получила в XXI веке.

На девятой минуте первого периода шайбу в ворота соперников забросил нападающий Финляндии Микаэль Руохомаа. На пятой минуте второго периода канадцы сравняли счет благодаря Максу Комтуа. За четыре минуты до конца периода капитан сборной Канады Адам Хенрик отправил шайбу в ворота финской команды, однако гол не был засчитан. В третьем периоде - уже на шестой минуте - Петтери Линдбом довел счет в матче до 2:1 в пользу Финляндии. Но через пять минут канадцы - благодаря Хенрику - отыгрались. В овертайме автором победной шайбы стал Ник Пол (3:2).

Сборная Канады сравнялась с командами СССР и России по числу титулов ЧМ

Канадцы проиграли первые три матча предварительного этапа турнира, в том числе сборным Латвии и Германии, и вышли из группы только с четвертого места.



По итогам матча сборная Канады сравнялась с командами СССР (22) и России (пять) по числу титулов чемпиона мира по хоккею.



В 2019 году в финале ЧМ победу над канадцами со счетом 3:1 одержали финны.

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