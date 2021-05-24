Молодежная сборная Литвы по футболу не поедет на контрольный матч с Беларусью в Минске

Молодежная сборная Литвы по футболу (U-21) и национальная мужская команда по футболу не поедут в этом году на запланированные контрольные соревнования с белорусскими командами в Минске.

"По ситуации на сегодняшний день, ни Национальная мужская сборная, ни молодежь в этих соревнованиях точно не будут участвовать, невзирая на то, что мы подписали с Белорусской федерацией контракт по соревнованиям нацсборных, но действительно слишком опасно в политическом контексте рисковать сборной, игроками, здоровьем и безопасностью игроков и их семей", – заявил в понедельник журналистам генсекретарь Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс.

"В отношении этих двух матчей точно есть план не ехать и не играть, а искать каких-то других соперников", – добавил он.

Он также сказал, что в вопросе матчей национальных сборных также придется подождать одобрения UEFA, однако в решении этой организации руководство ЛФФ не сомневается, а значит матчи не состоятся.

Соревнования национальной сборной в Минске были намечены на 16 ноября, также в Минске 8 июня должен был состояться контрольный матч молодежной сборной Литвы с белорусскими сверстниками (до 21 года).

Отозвать эти матчи в понедельник призвала и Литовская ассоциация профессиональных футболистов.

В связи с этим глава ассоциации, бывший футболист Арунас Климавичюс обратился к президенту ЛФФ Томасу Данилявичюсу.

"Вчерашние события показали, что это непредсказуемая и небезопасная страна не только для граждан Беларуси, но и для наших соотечественников", – говорится в заявлении федерации.

"АПФ призывает Литовскую федерацию футбола выразить свою четкую позицию в этой ситуации, отозвать соревнования и заботиться о том, чтобы в будущем национальные сборные играли только в безопасных государствах", – говорится в нем.

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