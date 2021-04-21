Проект футбольной Суперлиги терпит крах

После выхода из планировавшегося супертурнира всех шести ведущих английских клубов учредители заявили об отказе от планов и пересмотре проекта Суперлиги.

Спустя всего два дня после объявления о создании Суперлиги - нового европейского футбольного турнира - проект решено пересмотреть. После выхода из турнира всех английских клубов инициаторы Суперлиги в ночь на среду, 21 апреля, заявили об отказе от прежних планов. "Мы рассмотрим наиболее подходящие шаги по трансформации проекта", - говорится в заявлении Суперлиги.

Ранее на фоне решительных протестов со стороны фанатов, игроков, клубов, футбольных лиг и политиков из проекта вышли "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Челси". Отсутствие интереса сигнализировал также миланский "Интер" и "Атлетико Мадрид". В проекте на момент публикации материала оставались "Милан", туринский "Ювентус", мадридские "Реал" и "Барселона".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал решение английских клубов покинуть проект "абсолютно правильным", а затем приветствовал заявление о преобразовании проекта Суперлиги. "Это правильный результат для футбольных фанатов, клубов и сообществ по всей стране", - написал он в Twitter.

Немецкие клубы отказались от предложения участвовать в Суперлиге

Об объединении двенадцати футбольных клубов Европы для учреждения нового европейского турнира стало известно 18 апреля. В число учредителей вошли английские "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" (Лондон), "Челси" (Лондон), "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", испанские "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (Мадрид), а также итальянские "Интер" (Милан), "Милан" и "Ювентус" (Турин). "Еще три клуба присоединятся перед дебютной сессией игр, которая должна начаться как можно скорее", - говорилось в заявлении для прессы. Предполагалось, что в турнире будут участвовать 15 клубов-основателей и пять команд, которых будут отбирать по итогам предыдущего сезона.

Присоединиться к Суперлиге также предложили немецким футбольным клубам - "Баварии" (Мюнхен) и "Боруссии" (Дортмунд), но те отказались - как и французский "Пари Сен-Жермен". В обмен на свои обязательства клубы-основатели коллективно получат единовременную выплату в размере 3,5 млрд евро для инвестиций в инфраструктуру и компенсации воздействия пандемии коронавируса. Суперлигу возглавил руководитель мадридского "Реала" Флорентино Перес, вице-председателями турнира стали Андреа Аньелли ("Ювентус") и Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед").

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал инициативу "циничным проектом, основанным на корысти ряда клубов". Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) подчеркнула, что выступает за солидарность в спорте и "может выразить лишь неодобрение в связи с созданием "закрытой отдельной европейской лиги" за рамками международных футбольных структур и без уважения к вышеупомянутым принципам". УЕФА и ФИФА также пригрозили клубам-организаторам, что им будет запрещено выступать на национальном, европейском и мировом уровне, а их игрокам запретят играть за национальные сборные.

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