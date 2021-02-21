Даниил Медведев в финале Australian Open уступил Новаку Джоковичу

Сенсация, на которую рассчитывали многие, не случилась: российский теннисист Даниил Медведев в финале Australian Open проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Медведев проиграл Джоковичу во всех трех сетах со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Сербский теннисист в девятый раз становится победителем Открытого чемпионата по теннису в Австралии. Всего на счету у Джоковича - 18 побед на турнирах Большого шлема (у Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по 20 побед у каждого).

Интрига накануне финала Australian Open, оказалось нешуточной: кто же победит - 25-летний россиянин, демонстрирующий невероятную игру в последние месяцы или восьмикратный победитель турнира?

Масло в огонь подлило письмо спонсора Джоковича - бренда спортивной одежды и инвентаря Head, по ошибке досрочно поздравившего серба с очередной победой в финале Australian Open и рекордным девятым титулом победителя Открытого чемпионата Австралии по теннису. Позже бренд извинился за эту оплошность.

"Мы просто хотели сказать: удачи, Новак, в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021 года", - говорилось в исправленном заявлении Head.

Неудобный соперник

Многие комментаторы называли Даниила Медведева после его победы в полуфинале над греком Стефаносом Цициапасом самым неудобным соперником для титулованного Джоковича.

До финала Australian Open Новак Джокович и Даниил Медведев на корте встречались семь раз: первые четыре матча выиграл серб, три последних - россиянин.

Сам Новак Джокович назвал своего соперника "возможно, лучшим теннисистом в туре за последние несколько месяцев". При этом он дал понять, что не намерен расставаться с титулом чемпиона Australian Open.

"Много говорят о том, что на смену нам приходит новое поколение, но пока в действительности этого не произошло. Я не собираюсь просто так все им отдать", - сказал в преддверии финала сербский теннисист.

Даниила Медведева эти слова ничуть не удивили: "Когда Новак говорит такие вещи, я ему верю. Чтобы его обыграть, нужно пять часов физически и психологически находиться на пике".

При этом, по его словам, россиянин рад возможности встретиться на корте с фаворитом турнира.

"Он один из величайших игроков в истории. Поэтому играть в финале против него - это прекрасно", - сказал Медведев. По его словам, он понимает, с каким прессингом столкнется.

"Но мне терять нечего. То, что Джокович ведет в наших личных встречах, не имеет особого значения, ведь тогда я проигрывал в упорных матчах, еще не выйдя на нынешний уровень", - подчеркнул перед финалом Медведев.

"Мы уже видели, что я могу одерживать большие победы, если хорошо играю", - сказал Медведев после победы в полуфинале.

Медведев до этого играл в финале турнира Большого шлема только один раз. В последнем матче US Open 2019 он в пяти сетах проиграл Рафаэлю Надалю.

Победная серия

Победная серия Медведева началась в конце прошлого сезона. С тех пор он успел взять два личных титула - на турнире из серии "Мастерс" в Париже и итоговом турнире, а также один командный - в составе российской сборной на ATP Сup.

12 из этих побед Медведев одержал над соперниками из топ-10 рейтинга ATP. Он лишь девятый игрок в истории, у кого есть подобная серия.

За последние месяцы теннисист обыгрывал первых трех ракеток мира - Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и австрийца Доминика Тима.

Победа в полуфинале Australian Open над шестой ракеткой мира греком Стефаносом Цициапасом (6:4, 6:2, 7:5) стала для Медведева двадцатой победой подряд.

Медведев начинал турнир четвертой ракеткой мира, но благодаря участию в полуфинале гарантировал себе как минимум третью строчку рейтинга - это его наивысший результат.

В прошлом победить на Australian Open удавалось трем россиянам. Это сделали Евгений Кафельников (1999 год), Марат Сафин (2005) и Мария Шарапова (2008).

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