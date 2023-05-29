"Раз в неделю": экономика Литвы в условиях войны у границ ЕС — шок и адаптация

С какими вызовами сталкивается литовская экономика – после пандемии коронавируса и в условиях полномасштабной войны у границ Евросоюза? Как военная агрессия России против Украины повлияла на экономическую ситуацию в Европе и Литве в частности?

Чем объясняются пессимистичные и оптимистичные прогнозы, и как рядовым налогоплательщикам улучшить свое материальное положения в условиях глобальной напряженности?

В литовских СМИ публикуются полярные оценки экспертов: с одной стороны, отмечается рост среднего класса и экономические прогнозы со знаком +, с другой стороны - предупреждение, что литовской экономике стоит подготовиться к серьезным вызовам.

Разбираем тему в подкасте "Раз в неделю" с экономистом, представителем кредитного бюро "Creditinfo Lietuva" Екатериной Роякой.

Что собой представляет экономическая реальность Литвы после 24 февраля 2022 года — в условиях полномасштабной войны у порога Евросоюза и в условиях антироссийских санкций? Последние в некоторых аспектах все же могут осложнять жизнь и той стороне, что санкции инициирует. Зачастую те источники, которые предпочитают возводить оптимизм или пессимизм экономических прогнозов в абсолют, обладают определенной степенью ангажированности. Например, прокремлевские источники, предсказывающие «недружественным» странам катастрофу, голод и холод. Поэтому хотелось бы остановиться на оценках более взвешенных, не делающих крен в ту или иную сторону.

Так, оценивая перспективы Литвы, главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис говорит, цитата, об «охлаждении литовской экономики». «Кризис может быть, но мы должны помнить, что такое определение кризиса. Это – непредвиденная ситуация, трудноуправляемая ситуация, из которой нет простого выхода. Была пандемия, глобальный финансовый кризис, это сложно предсказать. Пока то, что мы наблюдаем, это охлаждение литовской экономики, некоторые отрасли сталкиваются с более серьезными проблемами, но это еще не масштабное явление, которое должно у многих вызывать беспокойство». Конец цитаты.

Еврокомиссия, оценивая экономику Европы в целом, в условиях военной агрессии России против Украины, рапортует об экономическом росте. Прогноз экономического роста Литвы, скорее, идет со знаком плюс, нежели со знаком минус. Так называемые показатели «на бумаге» демонстрируют расцвет среднего класса, когда увеличивается процент людей, официально зарабатывающих более 2000 евро. По мнению экспертов, к современным реалиям лучше приспособлены люди среднего возраста, представители постсоветских поколений. Когда как старшее поколение все еще отстает по уровню доходов. Есть, правда, разница, в распоряжении своими доходами — все-таки, по сравнению с западноевропейским средним классом, литовцы, по разным оценкам, в среднем тратят на продукты питания примерно 20% своего дохода.

Тут примечателен еще и следующий тезис — в Литве отмечают рост граждан с доходами выше 5000 евро на «бумаге» и 3000 евро «на руки». По информации в СМИ, их стало аж в 3 раза больше, чем в прошлом году. Ежели так, то чем обусловлен такой рост доходов? Покрывает ли он инфляцию? На просторах сети встречалось мнение, что, возможно, некоторые литовцы, проживающие в странах западной Европы, декларируют доходы в Литве — и вроде как формально влияют на статистику. Как такое мнение оценивают специалисты и что говорят сухие цифры?

Но всегда любопытно сопоставить оценку экономического благосостояния граждан на «бумаге» и оценку благосостояния граждан… от самих граждан. Недавно портал Made in Vilnius опросили 940 человек, чтобы узнать, почувствовали ли граждане приближение кризиса. Уже сейчас 37% участников опроса, 351 человек, живут от зарплаты до зарплаты. 7% опрошенных заявили, что их зарплата снизилась, почти столько же респондентов недавно лишились работы. 3% не замечают особых перемен в жизни, а 11% отметили рост своей заработной платы.

А чуть раньше, в феврале 2023 года литовская и британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos Tyrimai опросила 1000 жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Респондентов просили поделиться своим мнением о переменах в стране — меняется ли ситуация к лучшему или к худшему. Согласно результатам февральского опроса, одна пятая часть взрослого населения Литвы считает, что в последнее время дела в стране в целом изменились к лучшему. Однако восемь из десяти респондентов заявили, что, по их мнению, ситуация ухудшается. Стоит отметить, что за год пессимистично настроенных жителей Литвы все-таки стало меньше. Как можно оценить нынешнюю экономическую ситуацию в Литве, чем объясняются пессимистичные и оптимистичные прогнозы, и как рядовым налогоплательщикам улучшить свое материальное положения в условиях глобальной напряженности?

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