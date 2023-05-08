"Раз в неделю": русофобия, голод и холод - как росСМИ формируют негативный образ стран Балтии

Страны Балтии давно, еще до войны, стали главным антигероем российской программы передач. Равнодушие литовцев, латышей, эстонцев к девятому мая и советским монументам — это почти что синоним открытой вражды. Российская пропаганда рисовала образ балтийского региона, как совокупность "русофобских" государств, переживающих крайнюю степень нищеты и полностью подконтрольных Америке и Брюсселю. Известны российские фейки о пустых полках супермаркетов, "замерзающей Европе" и даже притеснении украинских беженцев.

Цель медиа, ставших рупором войны и ненависти: создание одномерной реальности, где оппонент обязательно страдает от холода и голода – из-за ударивших бумерангом антироссийских санкций. У врага нет человеческого лица, а есть только набор примитивных и, безусловно, отрицательных черт. Как российские СМИ формируют негативный образ стран Балтии, обсуждаем в подкасте "Раз в неделю" с журналистом Ильей Шепелиным.

Согласно данным расследовательского центра "Досье", еще в 2021 году в Кремле была разработана стратегия по влиянию на внутреннюю политику стран Балтии. Для каждого государства приготовили конкретный комплекс мер. К 2030 году, как следует из материалов расследователей, русский язык, усилиями российских властей, мог бы получить статус одного из государственных в Латвии. Таллин кремлевские стратеги нарекли разжигателем финно-угорского сепаратизма в российских регионах и решили бороться с так называемым эстонским кураторством. Что касается Литвы, то больше всего Москву раздражала практика литовской стороны предоставлять убежище российской оппозиции. Так же одной из стратегических задач Кремля было предотвращение «роста военного присутствия США и других стран НАТО», а также противодействие, цитата, "фальсификации истории" и "героизации нацизма". Ничего удивительно, именно такой страной и именно с таким идеологическим фундаментом Литва представляется российской верхушке. В контексте темы как тут ни вспомнить, какой образ Литвы и других стран Балтии все эти годы создавала российская пропаганда.

Страны Балтии, которые без особого трепета сохраняли советские памятники, давно стали главным антигероем российской программы передач. Мало кто обращает внимание на фразу "сохраняли советские памятники". Ключевые слова тут "без особого трепета". Для нынешнего российского режима, который во многом продолжает традиции Советов, холодное равнодушие к девятому мая и каменным красноармейцам — это почти что синоним открытой вражды. Ибо демонстрирует неподконтрольность, нежелание делить ностальгию по братскому ГУЛАГу народов. Поэтому российская пропаганда, ставящая знак равенства между русским и советским, задолго до войны запускает свой главный тезис — тезис о русофобии в Литве, Латвии, Эстонии. Демонтаж советского мемориала, когда как могилы остаются под охраной и не разоряются? Русофобия и нацизм, а о сохранности могил, пожалуй, умолчим.

Сотрудник "Первого канала" Артем Шейнин размышляет, почему вообще страны Балтийского региона вошли в ЕС и НАТО? Цитата: "единственное, что у стран Балтии есть "на продажу" - это их воинственная показная русофобия". В сеттинге российской пропаганды одна из важных сюжетных веток — это вероломные козни иностранных партнеров в адрес рязанского обывателя и кемеровского прохожего. Иная мотивация формировать союзы и вступать в союзы будто не рассматривается. Здесь же и желание унизить соседей, культивируя миф о крайней степени нищеты. Пропагандист Владимир Соловьев добавляет: "Соль поваренную в Латвии очень сложно купить. Жители Латвии и соседней Литвы едут в Беларусь, чтобы там заправить машину более дешевым топливом и купить продукты". Будто кара небесная, да что там, кара экономическая — за нежелание находиться в поле политического влияния Москвы.

Понятно, что полномасштабная война в 21 веке у порога европейских стран, попытки перекроить экономические связи, сепарировавший от России — это проблемы не только той стороны, против которой вводят санкции. Но и определенные сложности для тех, кто санкции вводит. Государства не существуют в вакууме, тем более в условиях глобализации. Только пропаганда не склонна рассматривать разные явления в балансе и с разных точек зрения. Иначе бы она не была пропагандой. Цель медиа, ставших рупором войны и ненависти: создание одномерной реальности, где оппонент обязательно страдает от крайне степени нищеты, из-за ударивших бумерангом антироссийских санкций. У врага нет человеческого лица, а есть только набор примитивных и, безусловно, отрицательных черт. Как российские СМИ формируют негативный образ стран Балтии и какие фейки публикуют кремлевские медиа, обсудим далее с нашим экспертом.

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