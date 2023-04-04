"Раз в неделю": как быть с бенефициарами режима и пропагандистами за пределами РФ, а также белорусами и россиянами в Литве?

Ордер на арест Владимира Путина, выданный международным уголовным судом в Гааге — это действительно черная метка, осложняющая положение российского диктатора, или не все так просто? И как быть с бенефициарами режима и пропагандистами, которые за пределами России сталкиваются с куда меньшими сложностями, чем обычные россияне? Об этом говорим с нашим сегодняшним гостем. Антон Громов, сооснователь проекта "База данных".

В продолжении темы - Сейм Литвы одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий россиянам и белорусам подавать заявления на гражданство, а также покупать недвижимость. Поправки закономерно вызвали дискуссию, в частности возник вопрос: пока обычные эмигранты из России и Беларуси, не замеченные в провоенной позиции и связях с режимом, сталкиваются со сложностями в Европе, как так вышло, что часть одиозных российских пропагандистов и олигархов имеют больше возможностей за рубежом, чтобы этих трудностей избежать?

Обо всем об этом - в новом выпуске подкаста "Раз в неделю" с Екатериной Орловой.

"Путин, Гаага ждет тебя" — так гласит знаменитая растяжка на одном из зданий в Вильнюсе. После 17 марта 2023 года вероятность долгожданной встречи вроде бы стала выше. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в совершении военных преступлений, а именно — насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины. Подчеркнем, что речь идет только о подозрении в данном преступлении, а не о полном комплекте международных нарушений с 2014 года. В ответ в России завели уголовное дело на прокурора и судей Международного суда в Гааге, а также заручились поддержкой почти что официального хозяина государства российского — Китая. Представители Поднебесной потребовали, цитата, "уважать иммунитет глав государств", а также "избегать политизации и двойных стандартов".

Здесь, безусловно, примечательно, что в одной упряжке с Путиным оказалась далеко не самая известная российская чиновница. Мария Львова-Белова совместно с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым является автором проекта патриотического лагеря «Силы Кавказа», куда — скажем так — на перевоспитание свозили детей из разных регионов России, а также из сепаратистских республик ДНР и ЛНР. То, что третьесортный исполнитель попал в поле зрения Международного уголовного суда, отчасти можно расценивать как красноречивый сигнал слугам режима разного ранга. В случае чего, свалить ответственность только на первое лицо — не выйдет.

Однако новости с нидерландских правовых полей все же не дают повод для абсолютного оптимизма. Во-первых, ордер — еще не гарантия ареста, арест — не гарантия обвинительного приговора. История знает прецеденты, когда личности, обвиняемые в военных преступлениях, посещали государства, подписавшие Римский Статут и взявшие на себя обязательство передавать для международного суда подозреваемых. Пример — президент Судана Омар Башир, обвиненный Международным уголовным судом в геноциде и свободно посетивший ЮАР. Тогда власти республики проигнорировали ордер Гааги. Примеры Каддафи и Милошевича, некогда попавших в поле зрения Гаагского трибунала, тоже в данном контексте выглядят не столь вдохновляющими — все же стоит помнить, что первого свергли и казнили сами ливийские повстанцы, второго, опять таки, передали для международного правосудия сами сербы.

Во-вторых, еще один символ нерукопожатости диктатора не означает угрозу для всей его системы. И для всех элементов системы. Уже сейчас за пределами России себя неплохо чувствуют разные бенефициары режима. Впрочем, и не только за пределами — так, например, последние дни российским оппозиционерам, выступившим в защиту руководства «Альфа-групп», припоминают недавний курьез. А именно — акционер "Альфа-групп" Герман Хан попал на видео с трансляции съезда «Российского союза промышленников и предпринимателей» с Владимиром Путиным. Тот самый Герман Хан, которого лоббисты снятия санкций посчитали человеком, не связанным с российским государством. Не говоря уже о том, что Абрамович и Чубайс, стоявшие у истоков режима и все 20 лет шагавшие в ногу с Путиным, спустя год войны практически перестали ассоциироваться с режимом. Короткая память, влияние, вывезенные наворованные деньги в совокупности творят чудеса.

Закономерно, что в таком контексте возникают дискуссии вокруг недавних поправок к закону "О международных санкциях" и проекта закона "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией в Украине". Сейм Литвы в первом чтении одобрил законопроект, который должен приостановить прием заявлений о получении гражданства республики от граждан России и Беларуси. Судя по русскоязычным комментариям, как раз от россиян и беларусов, у людей возникает два основных вопроса. Первое — как меняется положение тех, кто проживает на территории Литвы 10-15 лет, платит налоги, имеет средства обзавестись недвижимостью, достаточный уровень владения литовским языком для сдачи экзамена и желание связать себя с республикой узами паспорта? Теперь — всё? Вопрос второй — как быть с влиятельными акторами преступных режимов, которые обзавелись более привлекательным гражданством? Могут ли они покупать недвижимости, вести бизнес и получать те блага жизни, что в результате санкций недоступны простым смертным, обладателям паспорта неправильного? Подробнее мы разберем эти вопросы далее, с нашими экспертами.

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