"Раз в неделю": русские и белорусы в войне за Украину, возможны ли здоровые отношения между будущей Россией, Беларусью и Западом?

В подкасте "Раз в неделю" — разбор злободневных вопросов с приглашенными экспертами и точка зрения на происходящие события журналистки Delfi Екатерины Орловой

Как стремление освободить от санкционного бремени представителей крупного российского бизнеса сочетается с критикой русских добровольцев, воюющих за Украину, в чем отличие российских оппозиционных сил от беларуских, возможны ли здоровые отношения между будущей Россией, Беларусью и европейскими странами.

Подробнее эту тему Екатерина Орлова обсуждает с нашими гостями - Анатолием Лебедько, советником Светланы Тихановской, и Денисом Никитиным, командиром "Русского добровольческого корпуса".

Нашумевший рейд "Русского Добровольческого корпуса" в Брянскую область взорвал новостную ленту еще в начале марта. Но закономерно, что реакция на столь резонансный инфоповод не утихает до сих пор. Так, в эфире канала Ходорковский LIVE 14 марта выступил журналист Виктор Шендерович, назвавший операцию РДК, цитата, "бандитским налетом на Брянскую область" и "карательной акцией против мирного населения".

Foto: telegram

В завершение Шендерович поздравил Украину с подобными союзниками — поздравил, разумеется, в переносном смысле, акцентируя внимание на политических взглядах бойцов РДК. Правых политических взглядах, которые, по мнению гостя Ходорковский LIVE, сильно дискредитирует Украину.

Аналогичную точку зрения ранее выразил российский политолог и публицист Федор КрашенИнников, озаглавив свой текст об акции РДК так: "Ультраправые антипутинцы — с такими друзьями враги не нужны". Как пишет Крашенинников, позиционирование русских националистов, воюющих против путинского режима, как единственной реальной оппозиции Кремлю, лишь помогает укреплять российскую пропаганду. Мол, до сих пор Кремль воевал с вымышленными нацистами, а теперь вот они — оживший, дискредитирующий Украину миф. Есть, правда, одно весомое «но».

Бессмысленны попытки казаться чуть лучше перед оком тоталитарного телевизора и, так сказать, вести себя прилично, чтобы не повысить градус мракобесия редакторов кремлевской сетки новостей. Цель пропаганды — всегда демонизировать своих оппонентов, вне зависимости от реальной картинки. Российские либералы не воюют против путинского режима и не спешат организовывать полк имени Леонида Волкова — однако кремлевское ТВ все равно считает их фашистами и террористами, а за слова навальнистам в России дают бОльшие сроки, чем убийцам. Война против Украины изначально началась с декларирования основной цели — "денацификации". Было это, заметьте, задолго до рейда русских националистов из РДК.

С лица земли были стерты украинские города и убиты десятки тысяч человек, причем речь идет о преимущественно русскоязычных регионах, о востоке Украины, где население было в общей массе настроено как минимум нейтрально к России. Кремлю не понадобилось соответствие между своей телевизионной картинкой массового нацизма и реальностью — если надо оправдать войну за территории, ресурсы, укрепление положения правящих кланов, телевизор это соответствие выдумает. И в этом контексте нарекать врагами и провокаторами людей, реально воюющих против режима, а не собирающих круглые столы и форумы в эмиграции — как минимум спорно.

Примечательно, что параллельно с этой продолжительной негативной реакцией части российской оппозиции на рейд РДК началась кампания за снятие санкций с олигарха Михаила Фридмана и руководства "Альфа групп". По данным источника Би-би-си, близкого к Михаилу Фридману и Петру Авену, российские миллиардеры лично договаривались о поддержке с представителями оппозиции, подписавшими прошение европейским чиновникам. Как выяснилось, и осужденный на восемь с половиной лет по делу о военных "фейках" оппозиционный российский политик Илья Яшин выступил в поддержку Фридмана.

Таким образом, формально подписанты намеревались «создать прецедент», чтобы крупные бизнесмены увидели для себя возможность выйти из-под санкций, осудив действия Путина. И с этого бы, по задумке, начался раскол элит. Опустим вереницу закономерных вопросов и перейдем к главному. Война завершилась. Встал вопрос об объемах ответственности и соразмерного наказания. И вдруг на этом моменте выяснится, что известные бенефициары режима, его кошельки, да что там — его основатели, своевременно буркнули что-то антивоенное и теперь вроде как не виновны. Видимо, репарации будут платить бойцы РДК — они же в этой картине мира оказались всяко хуже олигарха Фридмана. Но, кроме шуток, в этой тенденции таится главная опасность — а именно, угроза повторения перестроечного сценария. Ежели России выпадет бесценный исторический шанс перезагрузки и обновления элит, то внезапно окажется, что в "Единой России", ФСБ, среди олигархата было полно умных прогрессивных людей, с которыми можно договориться и, главное, которых можно снова интегрировать в систему?

А если кто из них, по заветам подписантов и сочувствующих, вовремя антивоенный текст произнес, то и вовсе — безоговорочное помилование? И вряд ли эти догадки можно считать утрированием — все же и спасаемого олигарха Фридмана уже нарекли человеком либеральных взглядов, и "Альфа-групп" "самой прозападной бизнес-структурой" в российских бизнес-кругах. Что же, помним, как в 90-е к власти пришли выходцы из КГБ и советской номенклатуры под видом больших либералов. Было, проходили. И, видимо, будет, еще пройдем. Людям свойственно повторять так полюбившиеся им ошибки истории.

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