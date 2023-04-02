Люция Мелайте, Гитана Буйвидайте. А про литовцев забыли…

Речь идет о законопроекте от 9 марта 2023 года "О введении ограничительных мер в связи с военной агрессией против Украины". В него уже были внесены некоторые поправки, но при этом были забыты такие категории, как супруги граждан Литвы, рожденные здесь дети, а также лица литовской национальности, в том числе ссыльные их дети и внуки, проживающие в РФ. Все эти люди, значительная часть которых этнические литовцы, могут быть поражены в правах, если закон будет принят в нынешней редакции.

Что конкретное предлагают литовские законодатели?

Приостанавливается:

- на один год с возможностью продления для граждан России и Беларуси любых виз (С и D), кроме выданных при посредничестве Министерства иностранных дел Литовской Республики;

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- прием заявлений на национальные визы через внешних посредников (визовые центры);

- прием заявлений на ВНЖ за пределами Литвы (кроме посредничества правительства) и в Литве (кроме тех, у кого есть действующая виза С или D, ВНЖ Литвы или ВНЖ другой страны Евросоюза);

В условиях агрессии Российской Федерации в Украине понятна забота Литвы о безопасности. Но именно в этих обстоятельствах, в силу жесткого режима внутри России и Беларуси, многие россияне и белорусские граждане, не согласные с политикой Путина и Лукашенко, покинули РФ и РБ или планируют выезд. Среди них есть литовцы по происхождению, потомки ссыльных литовцев. Есть литовцы, которые узнают о своём происхождении, только начав изучать родословную семьи.

Возникает вопрос: приравнивается ли безопасность государства к отказу принимать в число своих граждан имеющих на то право литовцев?

Да, в силу разных причин они оказались за пределами исторической родины, вне земли предков. Но разве они, рядовые люди, развязали агрессию в Украине, принимали роковые решения и участвовали в военных действиях в Украине? Нет.

Возможно, для бюрократии есть соблазн «заколотить все двери», неведомо на какой срок приостановить прием и оформление документов. Получается, в тактику усиления «безопасности страны» входит безразличие к судьбам людей, проживающих в этой стране и за ее пределами? Вместе с отложением, приостановлением решений как бы отменяется человеческая ситуация. Но разве можно приостановить соблюдение прав человека хотя бы на чес, день, месяц?

Хочется верить, что депутаты Сейма проявят большую вдумчивость, узнав о некоторых конкретных судьбах и ситуациях. Приводим рассказы людей, которые уже много сделали, чтоб переехать в Литву и имеют право надеяться на получение гражданства. По понятным причинам не указываем их полные персональные данные.

Потомок ссыльных литовцев в доме на колесах

Вадим родился и вырос в далеком сибирском городе. О своем роде по отцу знал очень мало. Вроде литовцы. Но как и почему оказались в Сибири, повзрослев, стал разбираться сам. И оказалось, в Сибирь не по своей воле попал прадед. Его выслали, бежал, снова был сослан.

Возможно, черты свободолюбивого прадеда есть в натуре внука. Вадим принимал участие в акциях оппозиции в своем регионе, на предприятии, где работал, тоже не молчал. Независимо чувствовал себя в передвижениях по миру во всех смыслах. Решили с женой попутешествовать – сели в свой домик на колесах. Докатили зимой 2022 года до юга Испании, тут-то догнала их страшная весть: Россия начала агрессию в Украине.

- Мое решение было однозначным: действия России поддержать не могу, возвращаться не буду, рассказал Вадим. - Поняла и полностью поддержала жена. Больше года находимся в Испании. Без дела не сижу - нахожу работу, через знакомых и отзывчивых людей пытаюсь оформить и передать документы для получения ПМЖ с дальнейшим оформлением гражданства Литвы, как внук ссыльных.

Но есть одна маленькая, но очень серьезная проблема. Выдачу литовских виз в Посольстве Литвы в Испании гражданам РФ остановили. Подтвердить оригиналы документов в Департаменте Миграции Литвы на ПМЖ можно только лично. Основанием для законного нахождения в Литве при этом является виза Литвы.

Наверное, некоторые скажут, что можно подать документы на гражданство, как лицо, имеющее право на восстановление литовского гражданства. Но ни для кого не секрет, что вопрос гражданства рассматривается до двух лет.

А если введут новый проект закона, у Вадима не останется никаких шансов переехать на историческую Родину своих предков.

О возвращении в Россию, как он подчеркнул, не может идти речи.

Дочь – отличница, сын – врач

Родительское счастье – разумные, талантливые дети. У Евгения и Марины именно так: мальчик и девочка, старший уже дипломированный врач, дочь все годы в школе училась только на «отлично». У Евгения литовские корни, несколько лет назад он узнал, что в Вильнюсе есть школа, где дочь может продолжить образование, выучит литовский язык. И – девочка успешно поступила, учится, уже говорит на литовском!

О переезде в Литву в семье общее мнение: да. Сын, которому родители не навязывают своего мнения (как вообще что-то диктовать хирургу?!), тоже готов переехать.

Евгений не говорит резких слов, но из разговора ясно: есть документы, подтверждающие, что он лицо литовского происхождения. Он готов писать, консультироваться, звонить … Но главное – беспокойство за 16-летнюю дочь. Виделись последний раз на «нейтральной территории» - в Беларуси, куда она приехала из Литвы, а родители из России. Деньги девочке не переслать, хорошо, что помогают решать этот вопрос знакомые в Литве.

Узнав о проекте в Литовском Сейме насчет приостановки оформления ПМЖ и гражданства, Евгений высказал горькое предположение: может, есть люди, которые в принципе не хотят, чтоб приезжали мы, литовцы из России?

С берегов Невы на берега Немана

О чём бы Даша ни рассказывала – становится по-хорошему завидно. Родилась и выросла в Санкт-Петербурге, мама – экономист, папа – известный музыкант. У Даши диплом одного из лучших вузов России. Она единственная дочь и при этом самостоятельная настолько, что своё увлечение этнокультурой Литвы воплотила в перемену места жительства.

Переехала в Вильнюс и сразу стала учить литовский язык. По отзывам, её литовский – пример для коренных жителей. В тот день, когда мы познакомились, у Даши состоялся первый мастер-класс по изготовлению вильнюсских верб. Она сетует, что получился не лучший вариант, но – сама, своими руками!

С работой сейчас тоже всё в порядке. Пришлось приложить усилия, выучить дополнительно ещё один европейский язык, усилия оправдались.

Она пишет заметки о своих путешествиях по ближним и дальним уголкам Литвы. Её интересуют корни культуры, традиции, особенности национального характера. Она признается, что здесь, на литовской земле, живет так, как хочет жить.

Через два с половиной года будет десять лет, как Даша переехала с берегов Невы на берега Немана. По прежней норме она могла быть уверена, что получит соответствующий статус, гражданство, как «постоянно проживающая в Литовской Республике». Её родители готовы переехать к дочери, но теперь … Положение самой девушки оказывается под вопросом.

Через десять часовых поясов

От Вильнюса до небольшого северного поселка в России десять часовых поясов и много тысяч километров. Благодаря Интернету прекрасная связь, отличная слышимость. Очень хочется узнать, как дела у одной замечательной, энергичной женщины.

Ирина – педагог по профессии, она же – опора для своих пожилых родственников. Некоторое время назад Ирина начала собирать документы, подтверждающие, что её бабушка и дедушка были высланы из Литвы.

При всей внешней якобы типичности судеб литовцев, высланных со своей земли в самые дальние, суровые регионы СССР, в каждой семье имелись свои особенности. Например, Ирина вспоминает, что бабушка и дед не стеснялись говорить по-литовски. А ведь были люди, которые старательно забывали свою национальность, меняли «не русские» имена, исправляли в документах место рождения. Страх, подавленность, несправедливость давили и угнетали.

Запомнились слова бабушки: «Я никого не просила привозить меня в Сибирь!» Она очень скучала о родной земле. В конце жизни жалела, что не смогла собраться и хотя бы один раз съездить в Литву. «Придется ложиться в землю в чужой земле», - она то ли корила сама себя, то ли признавала силу всякого рода внешних обстоятельств. Но однозначно – откровенно и горько сожалела.

Хорошо на родном языке говорил отец Ирины. «Я и сама в детстве с отцом говорила по-литовски, - вспоминает она. – Позднее, с годами, практики становилось всё меньше. Возможностей для самообразования или дистанционного обучения, как сейчас, не было и в помине».

Работы в школе, даже малочисленной, всегда хватает. Подростки, как везде, могут по-разному себя проявлять. И родители тоже! Как педагог, Ирина замечает изменения в поведении, настроениях и высказываниях. Как профессионал, она видит, что становится меньше терпимости, более резко и категорично взрослые и дети судят о событиях местных и в дальних странах. Но надо работать.

Побывает ли она на земле своих предков? Вопрос пока открытый, но Ирина сделала усилия в этом направлении. Подготовила документы. Дальше – процедура в инстанциях, в далеком Вильнюсе. Но попасть в него сейчас нет никакой возможности - визы закрыты для таких как она.

Ирина знает, что любое дело требует времени, настойчивости и терпения. Да, у бабушки не получилось навестить то место, где стоял родной дом, подышать воздухом литовских полей. Но у внучки это желание есть. Попутно, без всякого сарказма, заметим: странно и даже смешно пытаться представить, что учительница из далекого северного поселка представляет … угрозу безопасности Литвы.

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