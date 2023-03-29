Видас Рахлявичюс. Литовский шариат, или Иран у Балтийского моря

В обществе на голову постоянно падают бомбы скандалов, но в общественном пространстве я не вижу ни интеллектуальных мощностей, ни желания объяснить обществу, что на самом деле все это значит, и какие последствия возможны для общества и государства. Настоящую элиту уже изгнали из общественного пространства, а на деньги налогоплательщиков содержат так называемых ученых-политологов, которые стали лишь немыми обслуживающими поместье официантами. Очевидно, что многие жители Литвы не понимают, на какой путь свернула страна. Никто не берется проследить логическую цепочку, ведь тогда откроется катастрофическая панорама.

То, что общество ни в чем не разбирается, - результат работы разных комментаторов, обозревателей и политиков, которые говорят абы что, а люди втягивают в себя эти глупости, не жуя, как устрицы. Элементарная галиматья стала стандартной коммуникацией. После муниципальных выборов одна журналистка в фейсбуке пафосно констатировала, что "Вильнюс выбрал Европу. Не будем терять надежду на то, что однажды и Каунас сделает такой выбор". Но даже электорат консерваторов, через несколько дней после выборов, уже пишет в фейсбуке, что "даже не начав работу, гражданин Бенкунскас уже демонстрирует себя как фундаментального никчемного бюрократа". Известный политик считает, что "Вильнюс ведет, он уже утвердился не только как столица свободы в регионе, но и столица свободы в мире. Мы меняем мир, и очень хорошо, что вильнюсцы нас поддерживают". Известный банковский экономист пишет, что "вокруг бушует экономическая буря, но жители Литвы этого почти не чувствуют". СМИ слепо цитируют отчет ООН о том, что Литва входит в 20-ку самых счастливых стран мира. И никто вслух не спрашивает: "Господа, у вас все в порядке с головами?"

Большинство жителей задворок Европы, куда сложно добраться на любом виде транспорта, европейскость понимают как аборигены Полинезии. Они это связывают только с определенным комфортом, мощеными центральными улицами и площадями, показными клумбами и разной мишурой, например, рождественскими елками, но грязные дворы, нечищенные улицы, ямы на дорогах и рушащиеся мосты, кажется, не играют никакой роли.

Ведь европейскость – это не декорации, а, в первую очередь, крепкая община, а реальная цель так называемых консерваторов - уничтожение самоуправлений, удаление власти от людей, поскольку их идеологи утверждают, что в Литве слишком много самоуправлений, они маленькие, их надо упразднять, укрупнять. Их идея – своеобразная сеть политических акрополей с лояльными к власти хозяевами.

Европейскость – это и менталитет и тесная связь общин с властью. Может, вы видели что-то похожее в Вильнюсе, Каунасе или Друскининкае? Европа в Вильнюс придет тогда, когда горожане ударят кулаком по столу мэра и скажут: хватит уродовать город, когда местные общины выйдут на улицы и прогонят засланных самоуправлением людей, сужающих улицы и вырубающих деревья, а также тех, кто сажает новые деревья, которые вскоре будут уничтожены. Городская власть даже не способна установить обыкновенные европейские стандарты и правила для бизнеса. Например, сектор такси и услуг подвоза в Вильнюсе докатился до уровня Средней Азии, ведь новые работники привезли свою культуру, русский язык и беспрепятственно демонстрируют свой менталитет.

Когда-то в Литве действовал один из самых либеральных законов СМИ, не было никаких серьезных попыток ограничения свободы слова. Но нынешняя правящая коалиция неомарксистов в короткое время создала систему и основанную на страхе атмосферу в обществе, Литва стала своеобразным Ираном у Балтийского моря. Европой здесь и не пахнет. Уже сформировалась группа хорошо заметных представляющих себя независимыми аятолл мужского и женского пола, которые бдительно следят за тем, чтобы общество строго соблюдало правила "консерваторского шариата". А ведь сравнительно недавно один из этих аятолл в своем комментарии цитировал Вольтера: "Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить". Сейчас они с нескрываемой ненавистью нападают на оппонентов, которыми становятся все, кто начинает думать своей головой. В общественном пространстве литовским аятоллам предоставлены самые большие минареты, поэтому они стали влиятельными особами, формирующими общественное мнение.

Деградацию демократии иллюстрируют несколько фактов. Например, ведущий Виргиниюс Савукинас за неблагоприятный для министра юстиции Эвелины Добровольской отзыв в фейсбуке столкнулся с серьезными неприятностями. Контролер по этике LRT признал, что он нарушил 3 статьи кодекса этики, его обязали убрать запись, а администрации LRT рекомендовали назначить Савукинасу взыскание. Таких запретов не было даже в позднее советское время!

Между тем гендиректор LRT Моника Гарбачаускайте-Будрене занимается моббингом, если говорить на человеческом языке – цензурой, она преследует преподавателя Вильнюсского университета доцента Йоланту Мажиле и указывает, в каких передачах на телевидении она может, а в каких не может участвовать. В это впутали несколько ведомств, члены которых с серьезными лицами заседают, пишут бумаги, что-то обсуждают...

Если бы Литва была Европой, то Вильнюсский университет, который, кажется, обладает какой-то автономией, даже не стал бы слушать эти разговоры, а сразу бы культурно послал гендиректора LRT в направлении российского военного корабля. Гендиректор общественного канала, который содержат на деньги налогоплательщиков, только за подобную попытку в тот же день лишилась бы своего места. Мало того, защищая свободу слова, автономию Alma mater и право преподавателя на свободу выражения своих мыслей и, следуя примеру, например, Франции, студенты вышли бы на улицы, разбили десятки витрин, в центре Вильнюса горели бы перевернутые автомобили, ревели сирены, витали бы облака слезоточивого газа. Студенты сделали бы это только для того, чтобы больше ни у каких служащих власти впредь и мысли не было ограничивать основные права и свободы человека. И никто не осмелился бы открыть рот и назвать их пятой колонной или агентами России.

Однако студенты Факультета коммуникации, будущие журналисты и специалисты по связям с общественностью, думаю, кем-то наученные, состряпали обращение с требованием "расследовать качество предметов, преподаваемых Йолантой Мажиле". Иными словами, потребовали найти причину для увольнения преподавателя. Это импорт с Востока и жаль, что он не попадает в список санкций.

Итак, у нас уже есть новое поколение политически индоктринированных лефтистских инфантилов, которое кто-то метко назвал "заводными комсомольцами", и эта публика в скором времени придет работать в СМИ. В контексте этого скандала одна из известных аятолл заявила, что уходит из Союза журналистов, потому что Вильнюсское отделение союза возглавляет Мажиле. Когда смотришь со стороны, активность некоторых аятолл и и диванных патриотов, их постоянные крики в фейсбуке уже вызывают серьезные сомнения в их эмоциональном состоянии и психическом здоровье.

Такие вещи неслучайны, есть логическая цепочка действий, которая обусловлена дремучестью и равнодушие общества. Полный гротеск: явление, созданное "борцами" с русской культурой, которое можно назвать "шураевщиной". Молодой человек, снимавший штаны перед камерами и рассказывавший банальные российские анекдоты, не спустился сюда на парашюте, его нашли, взрастили, он стал одним из аятолл, его общества не чуралась и премьер-министр.

Объединенными усилиями увеличили мощь этого нового талисмана консерваторов, и на торжественной церемонии Институт международных отношений и политических наук, открыто угождая власти, предоставил ему титул "творца государства года". В фейсбуке были люди, которых это повергло в ужас, но широкие массы общества молчали. И вот этот сторож консерваторского шариата на Вильнюсской книжной ярмарке увидел рекламную инсталляцию книги, критикующей действия Минздрава по управлению пандемией. Молодой аятолла поднял шум и издательство Obuolys, на стенде которого рекламировали книгу, удалило рекламу.

"Меня радует, что происходящее на ярмарке не оставляет людей равнодушными. Поведение господина Шураева мне кажется гражданственным и понятным. Это только показывает, что людям не все равно, им важно, что подается на стендах", – сказала BNS президент Литовской ассоциации издателей Лолита Варанавичене.

Этот эпизод прекрасно иллюстрирует бесхребетность и пугливость литовской интеллигенции. Никакого понимания что такое свобода слова, у издателей нет профессионального самоуважения, они как крепостные испугались придворного крикуна. Но самое страшное то, что они из служащих власти и не обладающий никакими полномочиями индивид может ввести цензуру на крупнейшем мероприятии книгоиздательства! После этого эпизода молодой человек вжился в роль всемогущего человека и стал наводить порядок в парламенте, там встретил таких же, как он, но потом его выкинули вон. О видеовыпаде этого молодого человека против Артураса Зыокаса накануне муниципальных выборов я промолчу, потому что я не буду опускаться до уровня площадной брани.

После таких эксцессов, кажется, должна была быть какая-то реакция. Если бы Литва была Европой, то, во-первых, национальный вещатель и директор ИМОПН Маргарита Шешелгите должны были публично извиниться за то, что этому деятелю был присвоен – даже рука не поднимается такое написать – титул создателя государства. Если директор молчит, может, хотя бы несколько преподавателей и профессоров ИМОПН придерживаются иного мнения? Ведь высказывание личного мнения - демократическая практика. Страх открыть рот и молчание. О "заводных комсомольцах" и говорить нечего.

Есть хорошо известное выражение, что зло побеждает там, где добрые люди бездействуют. Простой вопрос: на каком моральном и профессиональном уровне находится наше театральное общество, если после всех этих эксцессов "создателю государства" доверили вручение одного из "Золотых сценических крестов"? Это можно сказать и о публике в зале. Итак, дамы и господа налогоплательщики, когда вы снова услышите причитания о том, что культура нуждается в большем финансировании, знайте, что ваши деньги используют на то, чтобы вы получили больше "шураевщины".

Один из депутатов-консерваторов писал: "Олег, кроме того, что он общественный деятель, в первую очередь является лицом и духом молодого поколения". Итак, правящая партия установила не только стандарт молодежи, но и стандарт политической культуры. Наверное, не желая отставать от набирающего ускорение поезда, по-новому раскрыла себя и премьер Ингрида Шимоните, впервые на политической арене страны, использовав неслыханные дотоле слова. Большинство опять молчит, но появились придворные лакеи, которые стали объяснять, что слово "дерьмо" не такое уж и плохое, даже, если его произносит премьер. Парадокс: чем большими патриотами и врагами России становятся правящие, тем больше русского хамства появляется во всех сферах жизни. Общество боязливо молчит, но не надо сомневаться: история показывает, что всегда наступает и черед тех, кто молчит.

Литва – уникальная страна. Я не вижу другой страны в Европе, где конкретные политические силы так последовательно старались бы добиваться раздора среди жителей и общественного хаоса. Постоянные свары, зоологическая ненависть к инакомыслящим и война "всех против всех" стали постоянным состоянием, а политической культуры в Литве почти не осталось. В таком окружении гибнет любое творческое начало, невозможен никакой прогресс или разумные реформы, в этой эмоциональной среде возможна лишь деградация государства, ее ведомств, культуры, общественной морали и отношений. Все это и происходит, и очень быстро.

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