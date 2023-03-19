История кремлевского шантажа: homo sovieticus против законов капитализма

2023 год стартовал с новых экономических санкций, ударяющих по российской нефтегазовой отрасли. Отрасль не просто ключевая, а почти что священная, ибо вокруг нее некогда и строилась амбициозная концепция "энергетической Сверхдержавы": вероятно, по замыслу кремлевских умов, отапливаемые дровами сибирские деревенские дома в -40 будут согреваться величием, а Европа с плюсовым январем содрогнется от массовых холодных-голодных смертей — и будет вынуждена уступить жизненное пространство "альфа-хищнику".

Но пока еще не содрогнулась, не умерла, жизненного пространства не уступила — хотя нельзя не упомянуть, что провозглашенная кампания Европы по преодолению зависимости от российской трубы хорошо звучит в теории, но далеко не всегда честна на практике. Импорт российской нефти на кораблях компаний, зарегистрированных в других юрисдикциях, поставки через третьи страны, теневой флот танкеров. Война войной, но бизнес, как говорится, по расписанию. Тем не менее, даже с поправкой на то, что у путинского режима все еще остаются спонсоры — скрытые, открытые, через посредников — реалии после 24 февраля внесли ощутимые коррективы в путиномику, базирующуюся не на законах рынка, а на иррациональной вере в свою мировую монополию на нефтегазовые сокровища.

В начале года Германия объявила о прекращении всего импорта сырой нефти из РФ. С 1 января приостановлены поставки по трубопроводу «Дружба», а чуть позже, в конце месяца, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что страна ныне независима от импорта российских энергоносителей. С 1 же января 2023 года, Великобритания прекратила импорт сжиженного газа российского производства. По данным Финского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA, потолок цен на российскую нефть обходится Москве в 160 миллионов евро ежедневно. Как уверяют эксперты, после введения эмбарго на нефтепродукты, с 5 февраля эта цена увеличится до 280 миллионов евро в день. В CREA уверены, что после вступления в силу запрет ЕС на нефть и ограничения по ее стоимости оправдали ожидания Запада. Это лишь часть санкционных последствий и мер, направленных на сепарацию от неспокойного и откровенно неадекватного торгового партнёра. Партнера, так и не осознавшего, что угрозы и шантаж — не лучший инструмент обеспечения лояльности потребителей. Выросшая в советской бытовой среде и привыкшая к советскому же формату торгово-денежных отношений, нынешняя российская элита до сих пор не в курсе, как работает конкурентный рынок.

В советской экономике, где единственным хоть сколь-нибудь крупным (и легальным) поставщиком товаров и услуг являлось государство, необходимость в конкуренции попросту отсутствовала. А значит и отсутствовало само понятие клиентоориентированности. Легендарное хамство советских работников торговли и сферы услуг возникло не на пустом месте и в полном соответствии с марксистским учением о базисе, порождающем надстройку.

Действительно, зачем нужно человеческое отношение к потребителю, ежели ему попросту не к кому уйти? Отстоявший пару-тройку часов в очереди за каким-нибудь редким и нужным товаром покупатель не развернётся и не отправится восвояси, получив порцию хамства от продавца. Не уйдет он и в том случае, ежели столкнулся с некоторыми дефектами желанного дефицитного продукта. Личности, считающие подобное отношение естественной, привычной нормой и в быту, и в розничной торговле, закономерно экстраполировали его на внешнюю политику и торговлю международную. И очень удивляются, когда казавшееся естественным отношение приводит совсем не к той реакции, которую бы хотелось получить держателям «трубы» — ибо оболванившись собственной пропагандой, в Кремле будто всерьез верят в эксклюзивность и дефицитность своего товара.

Подобно тому, как в капиталистическом сеттинге посетитель булочной наверняка уйдёт к конкурентам, получив от булочницы залежалую несвежую выпечку, плевок под ноги и пожелание голодной смерти, так и европейские страны предпочли найти менее проблемных поставщиков энергоресурсов. Не грозящих ядерным апокалипсисом, не глумящихся над «замерзающей Европой» (существующей лишь в пропагандистских фантазиях), следящих за качеством поставляемого (вспомним инцидент 2019 года с загрязнением нефти хлороорганическими соединениями в нефтепроводе «Дружба»). И, конечно же, не устраивающих кровавую полномасштабную войну и гуманитарную катастрофу у самых границ Европейского Союза.

Сколько бы ни храбрились путинские пропагандисты, рассказывая про живительные свойства санкций для экономики российской и губительные — для экономик западных, судить, как всегда, следует не по словам, а по делам. Дела же демонстрируют, что российские власти стремятся минимизировать ущерб, причём не только от самих санкций, но и от собственных контрсанкций тоже. Так, еще 30 декабря 2022 года Путин внёс поправки в указ «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

Данные поправки разрешают расчёты в иностранной валюте (при погашении долгов за поставки российского газа) с покупателями из так называемых «недружественных стран». Расчёты за газ в российских рублях, та мера, которая по замыслу должна была вынудить покупателей играть по правилам Кремля и способствовать укреплению российской валюты, в итоге поставила под угрозу получение хоть каких-то прибылей от торговли ресурсами. И Кремль в очередной раз был вынужден совершить столь полюбившийся ему «жест доброй воли», стратегическую перегруппировку — только на этот раз на полях сражений не военных, но экономических.

Хвалёный «разворот на Восток», принесший путинскому режиму столь много разочарований в сфере политической, технологической и военной, не радует и на ниве торговли энергоносителями. В статье «Путиномика прогадала: «разворот на Восток» окажется пируэтом в никуда?» уже упоминалось, что РФ оказалась вынуждена продавать нефть той же Индии за крайне скромный ценник, порой себе в убыток. Но даже самые низкие цены не позволяют продавать на условный «Восток» такие же объёмы сырья, какие приобретал «коллективный Запад». Для этого попросту отсутствует необходимая инфраструктура. Количество доступных танкеров уменьшается на фоне санкций.

Только за декабрь, согласно данным The Wall Street Journal, он упал на 22% относительно среднего показателя за предыдущие 11 месяцев — и, вероятно, данная тенденция будет лишь нарастать. Пропускные способности Транссибирской магистрали, необходимые для экспорта в Китай, весьма ограничены, к тому же за них нефтегазовой отрасли приходится конкурировать с экспортёрами других товаров, зачастую также попавших под санкции — например, поставщиками угля или металлов. Ну а строительство новых трубопроводов, в котором некоторые видят выход для РФ, на данный момент является вряд ли осуществимым, опять же, из-за санкций — на этот раз в сфере технологий. Самостоятельно осуществить столь сложный проект Российская Федерация, многократно доказавшая свою технологическую несамостоятельность, едва ли способна.

Увы, вышедшая из советской номенклатуры российская политическая «элита» обладает одной ключевой чертой — необучаемостью и поразительным нежеланием учиться на ошибках предшественников. Безусловно, у Кремля есть рычаги давления, но связаны эти рычаги именно с устрашением и угрозами, а не конкурентной борьбой идей, товаров, предложений. Есть ситуации, где эти рычаги все еще работают, но со стороны путинского режима было крайне недальновидно полагать, что на его пути будут только такие ситуации.

Вспоминается не столь далекий эпизод истории, а именно советская блокада Западного Берлина. Остановка автомобильного и железнодорожного сообщения, прекращение подачи электроэнергии и прочее, по замыслу Сталина, должны были вынудить западных партнеров склонить голову перед сильнейшим. В идеале — оставить Берлин. Разногласия имели довольно прозаичную причину: пока западные союзники пытались перезапустить немецкую экономику и содействовать выстраиванию демократического общества, Москва в зоне своего влияния конструировала коммунизм. Идеологические, политические и экономические столкновения между союзниками привели к тому, что 24 июня 1948 года блокада становится абсолютной, нарушая четырёхстороннего соглашения о совместных усилиях по снабжению Берлина.

В итоге западные союзники организовывают воздушный мост для поставок продовольствия населению. Интенсивность полетов была колоссальной: в Берлине самолеты в среднем приземлялись каждые три минуты, а пилоту предоставлялась одна попытка посадки (в случае неудачи самолет с грузом отправлялся назад). Такое количество вылетов и их концентрация приводили к трагедиям: по итогу, в воздухе и на земле разбились 25 машин, погибли 39 британцев, 31 американец, 13 немцев.

Советская блокада продолжалась почти год — по итогу оказавшись мероприятием малоэффективным и с политической, и с экономической точки зрения. Попытка построить светлое коммунистическое будущее измором (впрочем, строить его иначе левые все еще не научились — видимо, измор неизбежная часть «светлого будущего») привела к репутационному удару по СССР, который еще недавно представал в амплуа освободителя Европы, а также росту недовольства среди местного населения. В конце концов, Сталин вынужден был уступить. В ночь на 12 мая 1949 года блокада Западного Берлина была снята. Топорный шантаж продовольствием и ресурсами оказался провальным в меняющемся мире — в мире, разумеется, не идеальном, но хотя бы учащимся жить без откровенного варварства и дипломатии из подворотни. Прошло более 70 лет, но преемники красного режима скрупулезно шествуют по следам предшественников, сменив лишь сталиномику на путиномику. Разница лишь в изменившемся корне слова, но не в инструментах и результатах.

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