Дмитрий Золотухин. Путин и Медведев акцептировали нарративы украинской победы

23 февраля 2023 года, в годовщину полномасштабного российского вторжения, в информационном агентстве "Укринформ" были представлены результаты работы украинских экспертов и представителей гражданского общества по поводу основных нарративов и целостного видения победы Украины в агрессивной войне, развязанной Россией. Кроме того, был презентован "Манифест устойчивого мира", созданный масштабным коллективом авторов, также всецело состоящий из представителей гражданского общества.

В субботу 27 февраля в сети появилось видео комментария Владимира Путина, в котором он, фактически, легитимизирует сценарий окончания войны, обсуждаемый, в данный момент, в среде гражданского общества Украины. В полночь 27 февраля, российский медиа-ресурс “Известия”, который принадлежит Национальной Медиа-Группе опубликовал статью заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны России Дмитрия Медведева. Медведев, по сути, тоже принял риторику, которая из маргинального статуса превращается в мейнстрим дискуссии.

Путин легитимизировал нарратив деколонизации России

Ключевым нарративом, который существует с мая 2022 года, но принят на вооружение топ-спикерами украинского государства только в январе 2023 является уверенность, что итогом не спровоцированной военной агрессии против Украины может быть исключительно комплекс последствий, в который входит не только восстановление международно признанных границ Украины, но и трансформация России таким образом, чтобы она перестала нести своим существованием угрозу для граждан Украины и других европейских стран.

Такая трансформация России может заключаться в деимпериализации, деколонизации и возрождении подавленных этнических идентичностей и, порабощенных империей, народов.

Коллеги из западноевропейских стран и США мне неоднократно повторяли, что на эту тему никто даже говорить не будет, поскольку - «не хотят давать питательный материал для кремлевской пропаганды». Ведь тогда придется, якобы, опровергать тот факт, что Запад хочет расчленить Россию.

Я пытался контраргументировать в двух направлениях. Во-первых, я говорил о том, что страх мои визави и так уже воплотился. Весь российский политический и медийный мейнстрим говорит о злостных планах запада разорвать Российскую Федерацию. В подтверждение такой точки зрения - локомотивами этого мейнстрима стали комментарий Путина и статья Медведева.

Во-вторых, я убеждал, что нельзя принимать решение о том, как вести или не вести дискуссию на острые темы, исключительно, ориентируясь на то, нравится ли это людям в кремле или нет. Ведь, несмотря на десятилетие взращивания нарратива анти-ЛГБТ деятельности в России, западные страны, включая Украину, не прекратили вести дискуссию о необходимости и важности проведения ЛГБТ-прайдов.

Мы игнорируем пропагандистскую истерию российских медиа вокруг ЛГБТ-прайдов, потому что права человека для нас превыше всего. Однако, по какой-то причине, не хотим говорить о деколонизации народов порабощенных Российской империей, потому что это может вызвать пропагандистскую истерию?

Очевидно, что прямого ответа у западных коллег на этот вопрос нет, кроме как - "вы не понимаете, это - другое!” Однако, на самом деле очевидной мотивацией отказа от продолжения этой дискуссии является парализующий страх. И, сегодня, сам Владимир Путин сделал мощный шаг в сторону избавления людей от этого страха, ведь он сам произнес вслух важные слова. Включая странный термин "раскассировать", который еще год назад пропагандистские телеграмм-каналы использовали, чтобы объяснить политику Кремля в отношении Украины.

Ключевые тезисы, сказанные Владимиром Путиным, очень точно отражают причины экзистенциальной необходимости украинской победы для всего мира.

Во-первых, он признал, что "Российская Федерация - это основная часть Советского Союза", тоталитарной страны, построенной на геноциде входивших в него этносов. Разрушение Советского Союза не завершено, пока Российская Федерация продолжает существовать как его главный монолит.

Во-вторых, Путин признает, что "этносы, порабощенные Российской Федерацией, будут приняты в семью цивилизованных народов". И это является абсолютной правдой, потому что все люди, проживающие в постсоветском пространстве, достойны демократического развития и способны сами определять свое будущее в равной степени. Но, пока существует имперская сущность Российской Федерации - включение этих народов в цивилизованную семью - невозможно.

В-третьих, Путин прогнозирует, что Запад стремится "взять эти этносы под свой контроль". Очевидно, что он подразумевает тот мифический контроль, который, по его мнению, США осуществляет над Украиной. И, это очень легко опровергнуть. Ведь если бы США контролировали Украину, то никакой Украины уже давно бы не было. Поскольку задокументирован тот факт, что западные разведки давали Украине 72 часа. А прошло уже более 365 дней. Это означает, что никакого мифического контроля нет.

В-четвертых, Путин признает, что в случае деимпериализации России "судьбы многих народов России, и, в первую очередь, русского народа, могут кардинально измениться". С этим невозможно не согласиться, поскольку без имперской системы управления, развитие народов и этносов, населяющих Российскую Федерацию, будет происходить очень интенсивно, чему будет способствовать быстрое восстановление торгово-экономических связей отдельных государственных или квазигосударственных образований, которые появятся на территории РФ, со странами мира, Европы, Азии. Постоянный политический риск, который генерировали Кремль и "Газпром" просто исчезнет, оставив место нормальному "business as usual".

В-пятых, Путин волнуется, что "такой этнос как "русский народ" не сможет сохраниться в форме, в которой он есть сегодня". С этим тезисом также трудно не согласиться, поскольку действительно - в такой форме как сейчас, русский народ сохраниться не может, ведь сейчас он выполняет роль титульной нации в империи, которая осуществляет угнетение и ассимиляцию других этнических меньшинств.

Вслед за Владимиром Путиным, свою статью “Точки невозврата” опубликовал и Дмитрий Медведев. В статье он традиционно пытается “перепутинить” самого Путина в своей ненависти, пытаясь играть “плохого полицейского”, в то время, как Путин играет - “хорошего”.

Путин говорил о потенциальных угрозах для народов Российской Федерации и о том, как бы он хотел защитить их от таких угроз. А, Медведев традиционно начал угрожать ядерным холокостом. Хотя, и тот, и другой всего лишь защищают свои деньги, награбленные у народов Российской Федерации, в период, пока они на двоих рулили империей.

Таким образом, Владимир Путин и Дмитрий Медведев помогли более четко сформулировать нарратив для жителей территории российской империи, который может состоять в следующем:

“Разрушение имперского и тоталитарного наследия Советского Союза и Российской Федерации как его основной части является неотвратимым историческим процессом, который рано или поздно придет к своему завершению.

Когда люди, проживающие на территории, пораженной империализмом, смогут свергнуть с себя тоталитарное иго, они станут частью цивилизованного мира, в котором не нужно будет стыдиться своего русского паспорта, а название "уральцы" или "сибиряки" и даже "московиты" (если кто-то захочет себя так называть) будет не какой-то уничижительной бранью, а будет вызывать серьезное отношение и уважение со стороны других народов.

Никто больше не будет указывать этим людям, какому губернатору повиноваться, за кого голосовать и кого обнулять, куда и кому отдавать свои деньги, с кем идти воевать и куда отправлять на смерть своих сыновей и дочерей. Единственный контроль, который сейчас осуществляется над этими людьми, создан не НАТО и не США, а имперцами-кагэбэшниками. Ни США, ни какая-либо другая страна мифического запада не имеет цели кого-то контролировать или превращать в рабов, кроме самого Путина.

Судьба народов, населяющих тоталитарную империю – изменится. Они станут свободными и будут определять свою судьбу. Если они захотят жить в составе федерации или конфедерации, то они самостоятельно примут такое решение и создадут соответствующий конституционный договор об этом. Права всех этносов, в том числе русского, будут сохранены. Но, ни один из них больше не сможет властвовать над другими.”

Как открыть конкурс на менеджеров по реструктуризации России

Наши западные партнеры не устают повторять, что будущее России должны решать сами россияне. Но именно Владимир Путин в своем заявлении подчеркнул о том, что такая сущность как "народ России" является синтетической, то есть искусственно собранной из десятков других этносов, которым запретили быть самими собой и приказали быть русскими. Ни Путин, ни кто-либо другой в роли нового “хорошего царя” никогда не примет факт существования таких людей как “уральцы”. Он видит в них угрозу для своего императорского престола.

К слову сказать, так сложилось, что Москва системно генерирует ненависть к Уралу в целом и Екатеринбургу в частности. Так, например, очередной виток скандалов вокруг Евгения Пригожина касался именно его очередной ссоры с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Эта ненависть отразилась и в кратком заявлении Путина, в котором он приравнял московитов и уральцев к людям второго сорта.

Если, с точки зрения западных экспертов, россияне имеют право определять свое будущее, то такое же право определять свое будущее имеют и татары, башкиры, чуваши, удмурты, ичкерийцы, марийцы, кабардинцы, балкарцы, осетины, буряты, якуты, ингуши, коми-пермяки, карачаевцы, калмыки, адыгейцы, понтийцы, ногайцы, хакасы, алтайцы, черкесы, эвенки, ханты, чукчи, месхетинцы, шапсуги и другие народности. А их ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации никто никогда не спрашивал о том - чего именно они хотят… Между тем, поражение России может стать и обязательно станет победой этих народов в борьбе за свою свободу.

Но, для того, чтобы услышать их видение будущего, нужно, по крайней мере, говорить с их представителями. К сожалению, публичные российские либералы ни внутренне, ни психологически не готовы к таким разговорам.

Двенадцать месяцев войны понадобилось Алексею Навальному для того, чтобы подтвердить официально безальтернативность восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Михаил Ходорковский и Владимир Милов – представители российской либеральной оппозиции за рубежом, публично выражают неприятие концепции, когда с кем-то еще нужно договариваться. На публику Ходорковский заявляет, что Россия требует рефедерализации и новых основ отношения с регионами. Однако, и он и его коллеги упорно обращаются с такими месседжами, исключительно, к лидерам стран Запада.

Их ключевым предложением является уверенность в том, что Украина сначала должна победить Путина в войне, а потом они наладят в России демократию. При этом, в детали своего плана самих украинцев они не посвящают и вообще избегают дискуссии с представителями украинского гражданского общества. Не говоря уже о дискуссии с представителями региональных этнических групп внутри Российской Федерации.

Это означает, что несмотря на отсутствие в обществе здравой дискуссии о, так называемых, “хороших русских”, потребность в такой дискуссии отпадает сама по себе, как и потребность в самих “хороших русских”.

Как оказалось, настоящим "хорошим русским" есть, например, тот самый "уралец", которого ненавидит Владимир Путин. Но не просто "уралец", а тот, кто осознает себя уральцем и понимает в чем он подобен "хорошему русскому", а в чем отличен от него.

Таким образом, это подводит нас к мнению, что среди тех же уральцев и других этносов, населяющих Российскую Федерацию, есть много поддерживающих развязанную Путиным войну против Украины. Но, в определенный момент они захотят и смогут стать менеджерами по реструктуризации России и превращения ее в нечто отличное от империи, где регионы действительно имеют свои права и могут их отстаивать.

Наша задача – знать этих потенциальных менеджеров и найти возможность сотрудничать с ними в тот момент, когда процессы реконструкции России станут неотвратимыми и очень быстрыми.

Победа Украины как франшиза

Не секрет, что, с коммуникационной точки зрения, украинская война стала своеобразной "палочкой-выручалочкой" для многих европейских политиков, которые имели внутриполитические проблемы у себя на родине. Киев стал для них местом силы, а паломничества к Владимиру Зеленскому играли роль индульгенций за внутриполитические проколы.

В обмен на живительную энергию, которое им предоставляло это место силы, они предоставляли деньги, оружие, политическую поддержку и добрые слова в адрес украинцев. Наша задача – усовершенствовать и максимизировать этот честный обмен.

Победа Украины должна стать победой всего мира над экзистенциальным злом. Европейцы должны рассматривать это как победу Европейской идеи, которая благодаря Украине продемонстрировала свою состоятельность. Африканцы должны видеть в этом свою победу как утверждение недопустимости колониальной политики по отношению к другому государству или народу. Индийцы должны воспринимать победу Украины так, чтобы она принесла им понятную выгоду. Свои выгоды от победы должны увидеть и порабощенные этносы, населяющие Российскую Федерацию.

Очевидно, что Евросоюз будет играть в этом процессе одну из ключевых ролей, и именно к нему обращены наши коммуникационные способности. Несмотря на это, Париж, Берлин и Брюссель пока не демонстрируют полного понимания сценариев выхода из ситуации. А Вена и Будапешт (которых сами россияне называют в телеграмм-каналах "потомками Австро-Венгерской империи") активно подыгрывают российским имперцам в продолжении агрессии против Украины.

Тем не менее, уже в который раз Владимир Путин и его верный “санчо панса” Дмитрий Медведев создают своими словами пространство, в котором Украина оказывается центром формирования смыслов. И, в данный момент, такими действиями Путина и Медведева оказалось создание контекста, в котором империя прекращает свое существование. Именно такую формулировку и огласил в своей статье Дмитрий Медведев. Постараемся не упустить этот шанс…

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